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توك شو

فقدت 30 كيلو.. مي فاروق: أجريت عملية لإنقاص الوزن.. فيديو

السبت 01/أغسطس/2020 - 09:53 م
مي فاروق
مي فاروق
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هاني حسين
حلت المطربة مي فاروق، ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي".


وظهرت المطربة مي فاروق في شكل جديد بعدما فقدت حوالي 30 كيلو جراما من وزنها،  وكشفت سر فقدانها للوزن.


وقالت مي فاروق:" أجريت عملية  وتدخل خارجي من أجل فقدان الوزن  وبدأ يظهر الفارق في الوزن بعد أول شهر، ووصلت للهدف الذي أردته وهو فقدان الوزن".



وأضاف مي فاروق :"  فكرت في هذا الأمر منذ 6 سنوات وجربت اتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة ولكني فشلت".


وتابعت مي فاروق:"  قررت إجراء العملية  وفي البداية كان الامر متعب ولكنني تأقلمت مع الوضع ، ووصلت إلى الوزن الذي اريده وفقدت 30 كيلو من وزني".

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