فقدت 30 كيلو.. مي فاروق: أجريت عملية لإنقاص الوزن.. فيديو

حلت المطربة مي فاروق، ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي".









وظهرت المطربة مي فاروق في شكل جديد بعدما فقدت حوالي 30 كيلو جراما من وزنها، وكشفت سر فقدانها للوزن.









وقالت مي فاروق:" أجريت عملية وتدخل خارجي من أجل فقدان الوزن وبدأ يظهر الفارق في الوزن بعد أول شهر، ووصلت للهدف الذي أردته وهو فقدان الوزن".













وأضاف مي فاروق :" فكرت في هذا الأمر منذ 6 سنوات وجربت اتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة ولكني فشلت".









وتابعت مي فاروق:" قررت إجراء العملية وفي البداية كان الامر متعب ولكنني تأقلمت مع الوضع ، ووصلت إلى الوزن الذي اريده وفقدت 30 كيلو من وزني".



