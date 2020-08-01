زاهي حواس معلقا على ما قاله إيلون ماسك: تخاريف

علق الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار السابق، على ما قاله إيلون ماسك، رجل الأعمال الأمريكى عن أن هناك كائنات فضائية قامت ببناء الأهرامات، قائلا: "هو كلام تخاريف أمريكية".









وتابع حواس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الأولى المصرية"،:" الراجل ده بيخرف ولا يوجد أي دليل أن الأهرامات بناه ناس جت من الفضاء".









ونوه إلى أن مصر بها حوالي 120 هرما من الأسرة الثالثة حتى الأسرة الـ18، كما أن الحضارة المصرية القديمة تعود إلى 5 آلاف عام قبل الميلاد.









وأوضح أن الأهرامات تم بناؤها عبر 2 مليون و300 ألف حجر، وهو ما يعني أن هناك حجرا كان يتم نقله كل دقيقة، وما قاله رجل الأعمال الأمريكي غير صحيح.









وأردف وزير الآثار السابق،:" بناء الأهرامات بناء لمصر وبناء المصري القديم يبدع في كل فروع العلم".