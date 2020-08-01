رئيس مصلحة الضرائب الأسبق: تعديلات ضريبة الدخل يحفز الحصيلة ويدعم الممولين

اكد عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق؛ إن تعديلات قانون الضرائب علي الدخل الأخيرة محفزة للممولين والحصيلة وتأتي في إطار إعادة هندسة المنظومة الضريبية في مصر .





أضاف في تصريحات خاصة لـــ"صدي البلد"، أن تلك التعديلات تسعي لتحقيق العدالة الضريبية بشكل تصاعدي، وتحسين الشرائح المختلفة بما يعكس تحقيق وفر ضريبي للشرائح الأقل دخلًا والمتوسطة وفوق المتوسطة.





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وذكر أن تلك التعديلات تركز علي تقليص الأعباء علي الممولين من أصحاب الدخول المتوسطة خصوصا عمليات الخصم الضريبي .





كانت وزارة المالية قد أعلنت اليوم عن بدء تطبيق التعديلات الضريبية الأخيرة على قانون الضرائب علي الدخل إذ أرسلت مذكرة عبر مصلحة الضرائب المصرية ، تتضمن زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٦٠٪، إذ تم رفع الشريحة المعفاة لكل ممول من ٨ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه.





كما تضمنت التعديلات زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من ٧ آلاف جنيه إلى ٩ آلاف جنيه بما يعني أن الدخل السنوي لذوى المرتبات حتي ٢٤ ألف جنيه معفى من الضرائب.