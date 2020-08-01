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اقتصاد

رئيس مصلحة الضرائب الأسبق: تعديلات ضريبة الدخل يحفز الحصيلة ويدعم الممولين

السبت 01/أغسطس/2020 - 10:52 م
اقتصاد
اقتصاد
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محمد يحيي
اكد عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق؛ إن تعديلات قانون الضرائب علي الدخل الأخيرة محفزة للممولين والحصيلة وتأتي في إطار إعادة هندسة المنظومة الضريبية في مصر .

أضاف في تصريحات خاصة لـــ"صدي البلد"، أن تلك التعديلات  تسعي لتحقيق  العدالة الضريبية بشكل تصاعدي، وتحسين الشرائح المختلفة بما يعكس تحقيق وفر ضريبي للشرائح الأقل دخلًا والمتوسطة وفوق المتوسطة.

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وذكر أن تلك التعديلات تركز علي تقليص الأعباء علي الممولين من أصحاب الدخول المتوسطة خصوصا عمليات الخصم الضريبي .

كانت وزارة المالية قد أعلنت اليوم عن بدء تطبيق التعديلات الضريبية الأخيرة على قانون الضرائب علي الدخل إذ أرسلت مذكرة عبر مصلحة الضرائب المصرية  ، تتضمن زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٦٠٪، إذ تم رفع الشريحة المعفاة لكل ممول من ٨ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه.

كما تضمنت التعديلات  زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من ٧ آلاف جنيه إلى ٩ آلاف جنيه بما يعني أن الدخل السنوي لذوى المرتبات حتي ٢٤ ألف جنيه معفى من الضرائب.
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