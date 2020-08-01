حفتر: أراضينا ليست مستباحة ولن نرضى بالاستعمار التركي

أكد قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر أن طرد القوات التركية من ليبيا هدف أساسي للقوات المسلحة الليبية التي لن ترضى بالاستعمار.





وأضاف حفتر، في كلمة متلفزة، "سنتصدى للغزاة ونخرجهم من أراضينا ونعطي درسًا لمن يراقب الوضع من بعيد مفاده أن أراضينا ليست مستباحة".









وأوضح حفتر أن "المرتزقة الذين أتوا إلى ليبيا مأجورون ومدربون، ونتعهد بالتصدي للغزاة وإخراجهم من الأرض الليبية".





وتابع قائد الجيش الوطني الليبي "المرتزقة لا وطن لهم والأتراك بقوا في ليبيا 300 عام ولم نر منهم إلا كل شر وعبث".





وأضاف حفتر "المعركة التي يخوضها الليبيون الآن قد تكون الأخيرة، والليبيون سيتصدون لكل مستعمر وسيقومون بطرده".





ونقلت قناة "سكاي نيوز" عن المرصد السوري لحقوق الإنسان ما كفه من ارتفاع عدد المرتزقة الذين نقلتهم تركيا من سوريا إلى ليبيا إلى 17 ألف مرتزق.





وأضاف المرصد أن 6 آلاف من المرتزقة السوريين الذين نقلتهم تركيا إلى ليبيا عادوا إلى بلادهم، فيما نقلت أنقرة 2500 تونسي للقتال في ليبيا.





وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي خالد المحجوب إن تركيا تواصل إرسال المرتزقة إلى ليبيا ومن بينهم أطفال.





وفي وقت سابق، كشف المحجوب عن وجود عسكريين أتراك يقودون المرتزقة في ليبيا، مضيفا أن الأتراك يعتمدون على المرتزقة لتحقيق مكاسب سياسية.