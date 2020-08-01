AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

حفتر: أراضينا ليست مستباحة ولن نرضى بالاستعمار التركي

السبت 01/أغسطس/2020 - 11:02 م
المشير خليفة حفتر
المشير خليفة حفتر
Advertisements
أحمد محرم
أكد قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر أن طرد القوات التركية من ليبيا هدف أساسي للقوات المسلحة الليبية التي لن ترضى بالاستعمار.

وأضاف حفتر، في كلمة متلفزة، "سنتصدى للغزاة ونخرجهم من أراضينا ونعطي درسًا لمن يراقب الوضع من بعيد مفاده أن أراضينا ليست مستباحة".


وأوضح حفتر أن "المرتزقة الذين أتوا إلى ليبيا مأجورون ومدربون، ونتعهد بالتصدي للغزاة وإخراجهم من الأرض الليبية".

وتابع قائد الجيش الوطني الليبي "المرتزقة لا وطن لهم والأتراك بقوا في ليبيا 300 عام ولم نر منهم إلا كل شر وعبث".

وأضاف حفتر "المعركة التي يخوضها الليبيون الآن قد تكون الأخيرة، والليبيون سيتصدون لكل مستعمر وسيقومون بطرده".

ونقلت قناة "سكاي نيوز" عن المرصد السوري لحقوق الإنسان ما كفه من ارتفاع عدد المرتزقة الذين نقلتهم تركيا من سوريا إلى ليبيا إلى 17 ألف مرتزق.

وأضاف المرصد أن 6 آلاف من المرتزقة السوريين الذين نقلتهم تركيا إلى ليبيا عادوا إلى بلادهم، فيما نقلت أنقرة 2500 تونسي للقتال في ليبيا.

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي خالد المحجوب إن تركيا تواصل إرسال المرتزقة إلى ليبيا ومن بينهم أطفال.

وفي وقت سابق، كشف المحجوب عن وجود عسكريين أتراك يقودون المرتزقة في ليبيا، مضيفا أن الأتراك يعتمدون على المرتزقة لتحقيق مكاسب سياسية. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تركيا تواصل استفزازها بإرسال 500 مقاتل من المرتزقة السوريين إلى ليبيا

المرصد السوري: تمرد وعصيان في صفوف مرتزقة أردوغان في ليبيا

الجيش الليبي: تركيا أرسلت 11 ألفا من المرتزقة للقتال مع المليشيات المسلحة

الضربات تتوالى.. عودة آلاف المرتزقة السوريين من ليبيا إلى بلادهم

ترشيحاتنا

دخل العناية المركزة | تعرف على تطورات حالة تركي آل الشيخ الصحية

تعرض لضغوط وإغراءات والشرطة رفضت التنازل.. تفاصيل جديدة فى قضية العامل المصرى المعتدى عليه بالكويت

نزيف الثأر يتواصل| مقتل أستاذة بجامعة المنيا وإصابة زوجها بالرصاص

كورونا يتراجع.. الصحة تعلن أعلى نسبة شفاء يومي بخروج 1499 متعافيا

ما ضاقت إلا ما فرجت.. رسالة غامضة من مؤمن زكريا أثناء علاجه فى أمريكا

انهيار سد بوط وسيول عارمة ترفع منسوب النيل في السودان والمياه تغمر أحياء كاملة..شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو أولادك مبيحبهوش.. حيل مختلفة لتقديم اللحم الضاني

لـ الأمهات.. احمي طفلك من مخاطر الإصابة بالسمنة بهذه الطرق

بـ الأحمر الناري.. لقاء سويدان تستعرض جمالها على إنستجرام