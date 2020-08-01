شريان الخير.. حسن بلبل يطرح أغنية جديدة عن قناة السويس.. فيديو

طرح الفنان حسن بلبل أغنية جديدة له من خلال حسابه بموقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك"





وكتب عليها معلقًا :"حسن بلبل في شريان الخير ..هدية العيد لأعظم كيان وأعظم انجازات في مصر ..هيئة قناه السويس ..شريان الحياه شكرًا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي شكرا لسيادة الفريق اسامه ربيع "





وكان الفنان حسن بلبل، قد قال إنه ومنذ صغره كان معترضا على الإخوان ولا يميل لهم أبدا، مضيفا أنه أنشا فرقة "ثلاثي أبعاد المسرح"، وكان أول عمل لها هو أغنية "وسعوا من وش الخرفان".









وأضاف حسن بلبل خلال حواره التليفزيونى فى برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن الفنان هانى رمزى والفنان سمير غانم قاما بتشجيع الفرقة منذ بدايتها.





وأشار إلى أنه تخرج في الجامعة عام 1996، مشيرا إلى أن الفرقة عملت فى قناة فضائية لمدة زمنية ليست بطويلة وبعدها تفرقت وعمل كل شخص بمفرده.





وأشار حسن بلبل، إلى أنه يجب على الفنان أن يكون وطنيا ولديه انتماء صريح إلى بلده ولكن هناك فنانون لا يمتلكون الانتماء لبلدهم وينتظرون أى فرصة لخيانة أوطانهم مقابل الأموال.