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توك شو

مي فاروق تغني حياتي مش تمام بصحبة أولادها في معكم منى الشاذلي

السبت 01/أغسطس/2020 - 11:28 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
حلّت الفنانة المصرية مي فاروق ضيفة على الإعلامية مني الشاذلي مقدمة برنامج "معكم" المذاع عبر قناة "سى بي سي"،  للحديث عن ذكرياتها مع الغناء والعمل بالأوبرا، وكيف استطاعت إنقاص وزنها في وقت قياسي.

وظهرت المطربة مي فاروق في شكل جديد بعدما فقدت حوالي 30 كيلو جرامًا من وزنها، وكشفت سر فقدانها للوزن.

وأشعلت الفنانة مي فاروق استديو معكم مني الشاذلي باغنية حياتى مش تمام للفنان رامي صبري مع أولادها داخل الإستديو.

وروت أصعب المواقف التي مرت بها بالأوبرا، قائلة:" بعد الحظر بسبب كورونا جلاوسى فترة كبيرة بالمنزل كنت قلقة وخايفة صوتي ميطلعش".

وتابعت:" كنت خايفة من رجوعي بعد الحظر على حفل بالأوبرا ولكن الحمدلله كانت تجربة جيدة".
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