رشدي أباظة كان بيضايق من حرف الراء.. بشير الديك يروي ذكرياته مع كبار النجوم

كشف الكاتب والسيناريست بشير الديك ، عن ذكريات كثيرة له مع العديد من الفنانين والفنانات على مدار مشواره الفني.









وقال بشير الديك في حواره مع الإعلامية ريهام السهلي على قناة " اكسترا نيوز"، :" اشتغلت مع الفنان الكبير يوسف وهبي في بداية مشواري الفني ".









وأضاف بشير الديك:" كنت بعمل فيلم اسمه السلخانة انتاج سمير صبري وكان جايب يوسف وهبي في دور صغير".













وتابع بشير الديك:" طلبني الفنان يوسف وهبي في العمل وقال لي « أنا فيه جملة بقولها باستمرار في المسرح عايز اقولها".









وأكمل بشير الديك:" غيرت الجملة التي اقترحها يوسف وهبي بالكامل وأعجب بها كثيرا".









ولفت بشير الديك:" اشتغلت مع رشدي اباظة فيلمين، وفي أحد الأفلام قال لي « حاطط 3 جمل فيهم حرف الراء وأنا بيضايقني حرف الراء وقال لي لازم تتغير ".



