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رشدي أباظة كان بيضايق من حرف الراء.. بشير الديك يروي ذكرياته مع كبار النجوم

السبت 01/أغسطس/2020 - 11:26 م
بشير الديك
بشير الديك
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هاني حسين
كشف الكاتب والسيناريست بشير الديك،  عن ذكريات كثيرة له مع العديد من الفنانين والفنانات على مدار مشواره الفني.


وقال بشير الديك في حواره مع الإعلامية ريهام السهلي على قناة " اكسترا نيوز"، :" اشتغلت مع الفنان الكبير يوسف وهبي في بداية مشواري الفني ".


وأضاف بشير الديك:"  كنت بعمل فيلم اسمه السلخانة انتاج سمير صبري  وكان جايب يوسف وهبي في دور صغير".



وتابع بشير الديك:"  طلبني الفنان يوسف وهبي في العمل وقال لي « أنا فيه جملة بقولها باستمرار في المسرح عايز اقولها".


وأكمل بشير الديك:"  غيرت الجملة التي اقترحها يوسف وهبي بالكامل وأعجب بها كثيرا".


ولفت بشير الديك:"  اشتغلت مع رشدي اباظة فيلمين، وفي أحد الأفلام قال لي « حاطط 3 جمل فيهم حرف الراء وأنا بيضايقني حرف الراء وقال لي لازم تتغير ".

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