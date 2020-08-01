5 أرقام قياسية حققها أرسنال بعد الإطاحة بـ تشيلسي والفوز بكأس الاتحاد

1- أوباميانج هو خامس لاعب يسجل هدفين أو أكثر في مباراة لناديه في ويمبلي في أكثر من مباراة، بعد إيان رايت، برايان روبسون، إيان راش، وإريك كانتونا.
2- سجل بيير أوباميانج الآن أكثر من هدفين في 17 مباراة مختلفة، منذ انضمامه إلى أرسنال، 5 مرات أكثر من أي لاعب آخر في الدوري الإنجليزي في نفس الفترة.
3- كريستيان بوليسيتش صاحب الـ21 سنة و 318 يومًا هو أصغر هداف في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي منذ كريستيانو رونالدو 19 عامًا، 106 أيام في عام 2004.
4- ماتيو كوفاسيتش هو سادس لاعب يتم طرده في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي. وآخر لاعب تم طرده كان من تشيلسي (فيكتور موسيس ضد آرسنال في 2017).
5- أرسنال فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الـ14 في تاريخه أكثر من أي نادٍ آخر. كما أنهم أول فريق يفوز على نفس الخصم في 3 نهائيات لكأس الاتحاد الإنجليزي.