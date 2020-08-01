5 أرقام قياسية حققها أرسنال بعد الإطاحة بـ تشيلسي والفوز بكأس الاتحاد

حسم نادي أرسنال لقب بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لصالحه للمرة الرابعة عشرة في تاريخه، بعد فوزه على تشيلسي في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.





ونجح آرسنال من فوز اليوم في تحقيق 5 أرقام قياسية نعرضها فيما يلي:









1- أوباميانج هو خامس لاعب يسجل هدفين أو أكثر في مباراة لناديه في ويمبلي في أكثر من مباراة، بعد إيان رايت، برايان روبسون، إيان راش، وإريك كانتونا.









2- سجل بيير أوباميانج الآن أكثر من هدفين في 17 مباراة مختلفة، منذ انضمامه إلى أرسنال، 5 مرات أكثر من أي لاعب آخر في الدوري الإنجليزي في نفس الفترة.









3- كريستيان بوليسيتش صاحب الـ21 سنة و 318 يومًا هو أصغر هداف في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي منذ كريستيانو رونالدو 19 عامًا، 106 أيام في عام 2004.









4- ماتيو كوفاسيتش هو سادس لاعب يتم طرده في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي. وآخر لاعب تم طرده كان من تشيلسي (فيكتور موسيس ضد آرسنال في 2017).









5- أرسنال فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الـ14 في تاريخه أكثر من أي نادٍ آخر. كما أنهم أول فريق يفوز على نفس الخصم في 3 نهائيات لكأس الاتحاد الإنجليزي.