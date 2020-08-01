AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

5 أرقام قياسية حققها أرسنال بعد الإطاحة بـ تشيلسي والفوز بكأس الاتحاد

السبت 01/أغسطس/2020 - 11:27 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
حسم نادي أرسنال لقب بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لصالحه للمرة الرابعة عشرة في تاريخه، بعد فوزه على تشيلسي في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.

ونجح آرسنال من فوز اليوم في تحقيق 5 أرقام قياسية نعرضها فيما يلي:


1-  أوباميانج هو خامس لاعب يسجل هدفين أو أكثر في مباراة لناديه في ويمبلي في أكثر من مباراة، بعد إيان رايت، برايان روبسون، إيان راش، وإريك كانتونا.



2- سجل بيير أوباميانج الآن أكثر من هدفين في 17 مباراة مختلفة، منذ انضمامه إلى أرسنال، 5 مرات أكثر من أي لاعب آخر في الدوري الإنجليزي في نفس الفترة.



3- كريستيان بوليسيتش صاحب الـ21 سنة و 318 يومًا هو أصغر هداف في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي منذ كريستيانو رونالدو 19 عامًا، 106 أيام في عام 2004.



4- ماتيو كوفاسيتش هو سادس لاعب يتم طرده في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي. وآخر لاعب تم طرده كان من تشيلسي (فيكتور موسيس ضد آرسنال في 2017).



5- أرسنال فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الـ14 في تاريخه أكثر من أي نادٍ آخر. كما أنهم أول فريق يفوز على نفس الخصم في 3 نهائيات لكأس الاتحاد الإنجليزي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجانرز الأكثر فوزا.. 5 معلومات عن مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

تشكيل تشيلسي ضد مانشستر يونايتد في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

موعد مباراة أرسنال ضد تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.. 6 غيابات عن موقعة أرسنال وتشيلسي

تشيلسي ضد آرسنال.. التشكيل الرسمي للفريقين قبل نهائي كأس الرابطة

نهائي كأس الاتحاد.. أوباميانج يدرك التعادل لـ ارسنال في شباك تشيلسي

ترشيحاتنا

اغرب عقاب لامرأة خانت زوجها.. فاجئ عينيك بما حدث لها | فيديو

هاف ستومك.. شقيقة هنا الزاهد فى إطلالة جذابة ومثيرة للجدل.. شاهد

الخارجية تحذر تركيا من العمل في المنطقة الاقتصادية الخالصة المصرية

شاهد.. اعترافات المتهم بالتحريض على حرق علم الكويت

أول ظهور لـ محمد صلاح بقميص ليفربول الجديد.. شاهد

منظمة الصحة العالمية تطلق تحذيرا جديدا: كورونا لا يزال مستمرًا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البقلاوة.. خطوة بخطوة

لو أولادك مبيحبهوش.. حيل مختلفة لتقديم اللحم الضاني

لـ الأمهات.. احمي طفلك من مخاطر الإصابة بالسمنة بهذه الطرق