عمليات التنمية المحلية تتابع إزالة التعديات خلال عيد الأضحى

أعلنت غرفة العمليات وإدارة الازمات بوزارة التنمية المحلية، عن متابعتها للأوضاع بالمحافظات خلال اجازة لعيد الاضحي المبارك .





كما تتابع الغرفة ملف ازالة التعديات علي أراضي وأملاك الدولة مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتعاون مع مديريات الأمن، وتتصدي بكل حزم لأي محاولة من المواطنين لارتكاب أي مخالفة خلال أيام العيد .





ونوهت إلى أنها تتواصل مع المحافظات للتأكد م ن تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اعلنتها اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا واستمرار غلق الشواطيء العامة والحدائق والمتنزهات طوال أيام العيد .





كما تنسق الغرفة مع غرف العمليات بالمحافظات علي مدار أيام عيد الاضحي وكذلك مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء في حالة حدوث أي طوارئ.







وشدد وزير التنمية المحلية علي ضرورة استمرار توجيه المحافظات للأجهزة المعنية ورؤساء الاحياء والمدن والمراكز والوحدات المحلية بالمرور اليومي لرصد أي مخالفات بناء أو التعدي علي أراضي الدولة والتعامل معها بحسم علي الفور بالازالة واحالة المخالفين للنيابة العسكرية طبقا لتوجيهات رئيس الوزراء .











