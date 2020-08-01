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حوادث

أخبار الحوادث.. النيابة تخلي سبيل مصور فيديو حرق علم الكويت .. مقتل دكتورة جامعية في المنيا

السبت 01/أغسطس/2020 - 11:39 م
اخبار الحوادث
اخبار الحوادث
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قسم الحوادث
نشر قسم الحوادث في موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية، جاء أبرزها الآتي:

أمرت بإخلاء سبيله.. النيابة: مصور فيديو حرق علم الكويت لم يقصد الإساءة
نفت تحقيقات النيابة العامة قصد مُصوِّر مقطع «تحدي حرق علم دولة الكويت» الإساءةَ إلى دولة الكويت أو شعبها.

شاهد.. اعترافات المتهم بالتحريض على حرق علم الكويت
أدلى اليوتيوبر المتهم بالتحريض على حرق علم الكويت بتصريحات لحظة إلقاء أجهزة الأمن القبض عليه، قائلا: انه لم يقصد الإساءة لدولة الكويت الشقيقة.

لمرورها بأزمة نفسية.. انتحار طالبة في بني مزار
شهدت إحدى قرى مركز بني مزار شمال المنيا انتحار طالبه لمرورها بأزمة نفسيه.

جثته داخل خزان الصرف.. حل لغز اختفاء طفل أطفيح صباح العيد
عثرت الأجهزة الامنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة على جثة الطفل أحمد الذي اختفي في صباح اول أيام عيد الأضحى المبارك بمدينة أطفيح.

نزيف الثأر يتواصل| مقتل أستاذة بجامعة المنيا وإصابة زوجها بالرصاص
لقيت استاذه جامعيه مصرعها وأصيب زوجها بطلقات نارية لخلافات ثأرية بين عائلة الزوج وعائلة أخرى بالمنيا تم نقل الجثه والمصاب للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق 

شاهد.. انتشار رجال المرور بالطرق والمحاور الرئيسية فى العيد
وكانت وزارة الداخلية، اعلنت ان الاجهزة الامنية قامت بمختلف مديريات الأمن بالبدء فى تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها وتحقيق الإنضباط وحماية وتأمين المواطنين أثناء احتفالهم بعيد الأضحى المبارك.
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