جثته داخل خزان الصرف.. حل لغز اختفاء طفل أطفيح صباح العيد

عثرت الأجهزة الامنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة على جثة الطفل أحمد الذي اختفي في صباح اول أيام عيد الأضحى المبارك بمدينة أطفيح.





بلاغ تلقته شرطة النجدة يفيد بإختفاء طفل بالغ من العمر ٥ سنوات، في صباح أول أيام العيد.

















وعلى الفور وجه اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة كشف ملابسات الواقعة والبحث عن الطفل.









وبالفحص كشفت التحريات أن الطفل يدعى أحمد ت ن ٤ سنوات واختفى أثناء لهوه بالقرب من منزله في ساعات الصباح الأولى ليوم العيد.









وعقب تقنين الاجراءات والبحث عن الطفل تم العثور على جثته داخل خزان الصرف أمام منزله.









تحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.