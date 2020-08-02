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بين الناس

تجمعات فى محيط تمثال عبد المنعم رياض احتفالا بالعيد .. فيديو

الأحد 02/أغسطس/2020 - 12:06 ص
صدى البلد
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سيد أحمد- عز حسين- هدير عبده
شهد ميدان عبد المنعم رياض تجمعات من المواطنين احتفالا بثانى أيام عيد الأضحى المبارك، وهو ما رصدته عدسة "صدى البلد" أجواء الاحتفال، حيث تواجدت تجمعات من المواطنين فى محيط تمثال عبد المنعم رياض.

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واستعدت مديرية أمن القاهرة، بتكثيف انتشارها بجميع المحاور والشوارع، والميادين ومحيط المنشآت الحيوية للحفاظ على الأمن، والتعامل الفوري والتصدي الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو أجواء عيد الأضحى المبارك، تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة، استعدادًا لتأمين المواطنين خلال إجازة العيد.
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