أغربها بلسم الشعر.. أشياء لا تتخلى عنها النساء في السيارة





من أكثر الأشياء أيضا هو طلاء الأظافر، حيث إن النساء يحتفظن به في السيارة لعلاج أي تصدع أو خدوش على الزجاج الامامي وإطارات السيارات ومنعه من التزايد، وذلك حتى تتمكن من الوصول إلى وجهتك بأمان، بالإضافة إلى الشفاط الذي يساعد في إزالة إنحناء أو تقوس بجسم السيارة لتعود جديدة مرة أخرى.





أما معقم اليدين يمكن أستخدامه أيضا لفتح القفل المتجمد بالإضافة إلى بلسم الشعر لأنه يتم استعماله أحيانا لإزالة قطرت المياه المتسخة على زجاج السيارة بدلا من تنظيفها بمواد باهظة ، بجانب "مشبك الغسيل" حيث يضعن عليه نوع من "البرفيوم" ثم تثبيته في فتحات التهوية، لنشر الرائحة لهن المفضلة بالسيارة.





تتميز سيارات النساء دائما عن سيارات الرجال باقتناء أشياء فريدة داخلها، للاستعانة بها في بعض الحيل سواء لتنظيف السيارة أو للرحلات الطويلة او للاحدث المفاجئة.وأكد موقع برايت سايد أن هناك أشياء غير متوقعة تحتفظ بها النساء في سياراتهن ومنها " معجون الأسنان " فمن المعروف ان المعجون يتم استخدامه لإزالة اللون الأصفر الذي يغطي أضواء السيارة الأمامية وتنظيفه بشكل أفضل من أي شي آخر.