AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

أغربها بلسم الشعر.. أشياء لا تتخلى عنها النساء في السيارة

الأحد 02/أغسطس/2020 - 05:04 ص
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار
تتميز سيارات النساء دائما عن سيارات الرجال باقتناء أشياء فريدة داخلها، للاستعانة بها في بعض الحيل سواء لتنظيف السيارة أو للرحلات  الطويلة او للاحدث المفاجئة.


وأكد موقع برايت سايد  أن هناك أشياء غير متوقعة تحتفظ بها النساء في سياراتهن ومنها " معجون الأسنان " فمن المعروف ان المعجون يتم استخدامه لإزالة اللون الأصفر الذي يغطي أضواء السيارة الأمامية وتنظيفه  بشكل أفضل من أي شي آخر. 


من أكثر الأشياء أيضا هو طلاء الأظافر،  حيث إن النساء يحتفظن به في السيارة لعلاج أي تصدع أو خدوش على الزجاج الامامي وإطارات السيارات ومنعه من التزايد، وذلك حتى تتمكن من الوصول إلى  وجهتك بأمان، بالإضافة إلى الشفاط الذي يساعد في إزالة إنحناء أو تقوس  بجسم السيارة لتعود جديدة مرة أخرى.


 أما معقم اليدين  يمكن أستخدامه أيضا لفتح القفل المتجمد بالإضافة إلى بلسم الشعر لأنه يتم استعماله أحيانا لإزالة قطرت المياه المتسخة على زجاج السيارة بدلا من تنظيفها بمواد باهظة ، بجانب "مشبك الغسيل" حيث يضعن عليه نوع من "البرفيوم" ثم تثبيته في فتحات التهوية، لنشر الرائحة لهن المفضلة بالسيارة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تخلصي من جفاف الشعر ب 5 حيل طبيعية

أشياء لا تتوقعها في سيارات النساء

للرجال.. 3 خطوات بسيطة للحصول على قصة شعر جاستين تيمبرلك

حيل سحرية لتلميع سيارتك ببلسم الشعر

ترشيحاتنا

أردوغان رئيس فاشل.. انهيار عدد مؤيديه في استطلاعات الرأي

بـ الأحضان.. زوجة أحمد الفيشاوي تخطف الأنظار | شاهد

الحد الأدنى 4 آلاف والأقصى 50 ألفا.. شروط الدخل للحصول على شقق متوسطي الدخل

تركي آل الشيخ يوجه رسالة لمحبيه من داخل العناية المركزة

الثلاثاء.. استئناف سداد مقدمات حجز شقق جنة ودار مصر وسكن مصر.. تفاصيل

لن تصدق.. قرار جرئ من نجم الأهلي حول بطولة دوري أبطال إفريقيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البقلاوة.. خطوة بخطوة

لو أولادك مبيحبهوش.. حيل مختلفة لتقديم اللحم الضاني

لـ الأمهات.. احمي طفلك من مخاطر الإصابة بالسمنة بهذه الطرق