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سيارات

أشياء لا تتوقعها في سيارات النساء

الجمعة 12/يونيو/2020 - 03:51 ص
صدى البلد
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أماني نوار
تتسم سيارات النساء دائما بأشياء خاصة وغريبة عن سيارات الرجال  حيث يحتفظن بأشياء فريدة سواء لتنظيف السيارة او للرحلات الطويلة أو للاحداث المفاجئة .

ووفقا لم نشره موقع برايت سايد هناك قائمة بعدد من الاشياء الغير متوقعة التي يحتفظ بها النساء في سياراتهن ومنعا معجون الأسنان حيث انه يتم استخدامه في إزالة اللون الأصفر الذي يغطي أضواء السيارة الأمامية وتنظيفه بشكل أفضل من أي شي آخر .

سنجد أن طلاء الأظافر هو أحد الأشياء الغريبة التي تحتفظ بها النساء وذلك لعلاج التصدع والخدوش على الزجاج الامامي وإطارات السيارات ومنعه من الانتشار  وذلك كي نتمكن من الوصول إلى الواجهة بأمان .

 من أهم الأشياء أيضا التي تحتفظ بها السيدات  أيضا في السيارات هو معقم اليدين والذي يمكن استخدامه لفتح القفل المتجمد  بالإضافة إلى وجود بلسم الشعر والذي يتم استخدامه لإزالة القطرات المستخدمة على زجاج السيارة .

والهدف من ذلك هو تنظيف السيارة بدلا من تنظيفها بمواد باهظة بجانب " مشبك الغسيل " فيتم وضع عليه البرفيوم ويتم تثبيته في فتحات التهوية وذلك لنشر رائحتهن المفضلة بالسيارة .

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