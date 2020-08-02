حنان ماضي: بدأت عازفة كمان في موسيقى اللقاء الثاني مع عمر خيرت.. فيديو

روت حنان ماضي، عن كواليس أغنية "اللقاء الثاني" الذي جمعها بالموسيقار عمر خيرت والمطرب علي الحجار والشاعر سيد حجاب، قائلة أنها كانت تعزف كامنجا في موسيقى اللقاء الثاني مع عمر خيرت".



وتابعت خلال حوارها ببرنامج "كل يوم المذاع على قناة "أون أي": "الموسيقار عمر خيرت عرف من أصحابي أني صوتي حلو.. أنا عزفت مع عمر خيرت حاجات كتير، مثل البخيل والساحرة".



وواصلت قائلة: عمر خيرت مبيعزفش بس بيانو هو بيعزف إيقاع كمان، وتابعت: فجأة لاقيته بيقولي حنان أمسكي غني دي ولما غنيت سمعني علي الحجار وسيد حجاب وقالوا لـ عمر خيرت خليها معاك، ومن هنا بدأ المشوار".





