AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

حنان ماضي: بدأت عازفة كمان في موسيقى اللقاء الثاني مع عمر خيرت.. فيديو

الأحد 02/أغسطس/2020 - 03:32 ص
الموسيقار عمر خيرت
الموسيقار عمر خيرت
Advertisements
اسراء صبري
روت حنان ماضي، عن كواليس أغنية "اللقاء الثاني" الذي جمعها بالموسيقار عمر خيرت والمطرب علي الحجار والشاعر سيد حجاب، قائلة أنها كانت تعزف كامنجا في موسيقى اللقاء الثاني مع عمر خيرت".

وتابعت خلال حوارها ببرنامج "كل يوم المذاع على قناة "أون أي": "الموسيقار عمر خيرت عرف من أصحابي أني صوتي حلو.. أنا عزفت مع عمر خيرت حاجات كتير، مثل البخيل والساحرة".

وواصلت قائلة: عمر خيرت مبيعزفش بس بيانو هو بيعزف إيقاع كمان، وتابعت: فجأة لاقيته بيقولي حنان أمسكي غني دي ولما غنيت سمعني علي الحجار وسيد حجاب وقالوا لـ عمر خيرت خليها معاك، ومن هنا بدأ المشوار".


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حنان ماضي: بموت في آمال ماهر.. وبحب مدحت صالح وعمرو دياب

حنان ماضي: عبدالحليم لو شاف المزيكا بتاعت دلوقتي كان هيزعل.. فيديو

حنان ماضي: وأنا صغيرة مكنتش بحب أغاني أم كلثوم .. فيديو

ترشيحاتنا

لم نر منهم إلا الشر.. خليفة حفتر: لا مكان للأتراك في ليبيا

الموت يفجع الفنان باسل خياط

وفاة نجل النائب محمد المسعود

لاعب يفرض شروطه على الأهلي.. أكرم توفيق: اللعب أساسيا أو تجديد الإعارة مع الجونة

الحد الأدنى 4 آلاف والأقصى 50 ألفا.. شروط الدخل للحصول على شقق متوسطي الدخل

طريقة عمل البقلاوة.. خطوة بخطوة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البقلاوة.. خطوة بخطوة

لو أولادك مبيحبهوش.. حيل مختلفة لتقديم اللحم الضاني

لـ الأمهات.. احمي طفلك من مخاطر الإصابة بالسمنة بهذه الطرق