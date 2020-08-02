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برلمان

وفاة نجل النائب محمد المسعود

الأحد 02/أغسطس/2020 - 02:17 ص
نجل النائب محمد المسعود
نجل النائب محمد المسعود
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القسم السياسي
توفي، منذ قليل، نجل محمد المسعود، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن.

وكتبت صفحة النائب على فيس بوك: ” بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا خبر وفاة محمد نجل النائب محمد المسعود، وندعو من الله أن يتغمد الله الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله الصبر والسلوان، إنه سميع مجيب وبالاستجابة جدير، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

ونعي عدد من النواب نجل النائب محمد المسعود، داعيا المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته.

ويعتبر محمد المسعود من النواب البارزين في البرلمان، فهو عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، كما أنه عضوا بلجنة السياحة والطيران المدني.

ويمثل النائب دائرة بولاق أبو العلا.
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