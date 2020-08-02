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منوعات

لحضور حفل الزفاف .. عروس تفرض على المعازيم طلبا عجيبا

الأحد 02/أغسطس/2020 - 03:18 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
تنظيم قائمة المدعوين لأي من الأحداث أمر مرهق، ولكن عندما يتعلق الأمر بحفلات الزفاف يكون الأمر أكثر إرهاقًا، بسبب الأعداد المحددة التي يلتزم بها العرسان مؤخرًا بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.

وللخروج من هذا المأزق في اختيار الحضور توصلت عروس إلى حلها الخاص لهذا الأمر، ولكن لم يعجب أحد  بطريقتها، وهي إرسال طلب للحصول على مكان في حفل الزفاف، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية. 

نشرت أخت العروس تلك الطريقة التي قامت أختها العروس بتطبيقها في حفل زفافها على موقع  Reddit ، حيث سألت الأخت عما إذا كانت مخطئة لرفضها الرد على دعوة حفل زفاف شقيقتها، حيث كان عليها التقدم بطلب للحصول على مكان في حفل الزفاف.

وكتبت: "هل أنا مخطئة  لرفض الرد على دعوة زفاف أختي لأنني مطالبة بكتابة مقال طلب التقديم لمجرد الحضور؟"، وأكملت قائلة:" اقترب زفاف أختي، وبسبب الوباء ، طلب المكان يقلل من الضيوف لأنهم يخفضون طاقتهم إلى النصف".

ونتيجة لذلك، قامت بإعادة إرسال الدعوات التي تطلب من الجميع الرد على دعوات الحضور مرة أخرى، ولكن من أجل معرفة من ستدعو ومن لن يتم دعوته، تطلب من جميع الضيوف المؤكدين إرسال رسالتين من 250 كلمة.

وأضافت شقيقة العروس: "الجوهر هو أنهم سيستخدمون هذه المقالات لاختيار من يمكنه الحضور أو لا ، بناءً على حماس الناس، وسيتم استبعاد الأشخاص الذين لا يكتبون الرسائل على الإطلاق تلقائيًا".
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