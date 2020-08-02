حسن حمدي وزير الدفاع الأهلاوي الصميم .. شخصية قيادية باللون الأحمر ورحلة من الإنجازات

يحتفل حسن حمدي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق اليوم، بعيد ميلاده الـ71، قضى معظمها داخل جنبات الفريق الأحمر.





تتلمذ حمدي على يدي المايسترو "صالح سليم" لاعبًا ومديرًا للكرة، ثم عضوًا بمجلس الإدارة وأمينًا للصندوق ووكيلًا حتى أصبح رئيسًا تاريخيا للنادي الأهلي.





تميز قائد القلعة الحمراء بشخصيته القيادية وهو ما ساعده على أن يحظى باحترام وتقدير الجماهير، كما أجمع عليه النقاد الرياضيون وأُطلق عليه لقب "وزير الدفاع" عقب تألقه وثبات مستواه وقيادته الحكيمة داخل وخارج الملعب.





ولد محمد محمود حمدي إسماعيل يوم 2 أغسطس 1949م، حصل على بكالوريوس تجارة عام 1973م، هو يُعد أحد أبناء ونجوم اللعبة في النادي الأهلي حيث انضم لفريق الناشئين تحت 14 سنة عام 1962م، ثم تدرج كلاعب دولي حتى التحق بصفوف الفريق الأول، وفي موسم 71/1972م لعب مباراته الأولى أمام دمياط والتي انتهت بفوز الأهلي 5-2.





شارك اللاعب حسن حمدي مع الفريق الأول في بطولة الدوري 6 مواسم لعب خلالها 107 مباراة في المواسم 71/72 و72/73 و73/74 و74/75 و75/76 و76/1977م، وإن كانت الثلاثة مواسم الأخيرة هي الأبرز في حياة حمدي اللاعب وشهدت انطلاقته الحقيقية مع المدير الفني المجرى "هيديكوتى" حيث فاز الأهلي بالبطولة في المواسم الثلاثة بجدارة.





اعتزل وزير الدفاع الكرة مبكرًا بسبب الإصابة، حيث أعلن اعتزاله عام 1977، وكان يبلغ من العمر 28 عامًا.





بعد اعتزاله تولى منصب مدير الكرة بالأهلي يوم 17 يونيو 1979 وكان يعد أصغر من شغلوا هذا المنصب في الأهلي والأندية المصرية حيث لم يكن قد أكمل عامه الثلاثين، ونجح باقتدار في قيادة سفينة الأهلي للعديد من البطولات حيث حقق الأهلي معه الفوز بدرع الدوري 6 مرات مواسم 79/80، 80/81، 81/82، 84/85، 85/86، 1987 وبكأس مصر 4 مرات أعوام 1981، 83 و84، 1985





كما حقق معه الأهلي لقبه الأفريقي الأول بالفوز بكأس الأندية أبطال الدوري عام 1982 وأبطال الكئوس ثلاث مرات أعوام 84 و85 و1986 لا ينسى له أحد قراره التاريخي الذي اتخذه قبل لقاء الأهلي والزمالك في دور الــ 8 لكأس مصر عام 1985 بإيقاف 15 لاعبا من نجوم الفريق لمدة شهر وهو القرار الذي باركه مجلس إدارة النادي وخاض باقى مباريات المسابقة بفريق الأمل المكون من لاعبى تحت 19 و21 سنة وحقق الصاعدون المفاجأة وهزموا الزمالك 3/2 تحديدا في يوم 4 أغسطس عام 1985 وكان الزمالك وقتها مكتمل الصفوف ويضم نجوما من ألمع لاعبى مصر.





بدأت أولى خطوات الكابتن حسن حمدي في المجال الإداري بالتعيين عضوا في مجلس إدارة النادي الذي فاز برئاسته الكابتن صالح سليم من خلال انتخابات 1984.





وبعدها قرر خوض الانتخابات التي أجريت يوم الجمعة 16 ديسمبر عام 1988 في منصب العضوية ونجح باقتدار في الانتخابات التي لم يتقدم لها الراحل صالح سليم وفاز بمنصب الرئيس يومها عبده صالح الوحش، وفي عام 1992 شغل نجح في الانتخابات كوكيل لمجلس الإدارة، وكرر نفس الأمر في انتخابات 1996.





وفي انتخابات عام 2000 حصل على ثقة الأعضاء كنائب للرئيس بفارق كبير عن أقرب منافسيه وبعد رحيل المايسترو صالح سليم في 6 مايو عام 2002 تقدم حسن حمدى للترشيح لمنصب الرئاسة ولم ينافسه أحد ليفوز بمقعد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بالتزكية ليكمل الدورة الانتخابية.





وفي انتخابات عام 2004، جدد أعضاء الأهلي ثقتهم في حسن حمدي، ليصبح الرئيس الثالث عشر في تاريخ النادي ويقوده في الحقبة التي يحتفل خلالها بالمئوية، والتي كانت رائعة للغاية واستقدم الأهلي فريق برشلونة الإسباني بكافة نجومه للاحتفال بهذا الحدث التاريخي.





حقق الأهلي إنجازات غير مسبوقة في عهد حسن حمدي، حيث فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بـ4 بطولات لدوري أبطال أفريقيا، و4 كأس السوبر الأفريقي، و7 "دوري مصري" و6 "سوبر مصري" و3 "كأس مصر" وشارك الفريق 4 مرات في بطولة كأس العالم للأندية.



