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منوعات

محاكمة ولا في الخيال.. قاضي يفرج عن محتال بسبب وزنه الزائد

الأحد 02/أغسطس/2020 - 07:32 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
أفرجت محكمة بريطانية عن متهم بالاحتيال ليس لأنه بريء أو قضى عقوبته، ولكن لوزنه الزائد الذي أصبح عبئًا ثقيلًا على العاملين بالسجن


كان المتهم بالاحتيال ويدعى"باري بيردال" يزن 177.8 كيلو جرام، وكان يشكل عبئًا على السجانين، فقد كانوا يواجهون صعوبات كثيرة في رعايته أولها هو إخراجه من سريره. 


وقال القاضي "بيتر هنري"  الذي اتخذ قرار الإفراج عنه، أن وزن المحتال البالغ من العمر 70 عامًا وصحته المتدنيه، كان يحتاج إلى رعاية خاصة داخل السجن لإخراجه من السرير ومنحه جرعات الدواء، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. 

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وأوضح القاضي أنه بهذا الشكل سيشكل سجمه اضطرابًا كبيرًا لدى السجان والعاملون بالسجن، لذا قرر الإفراج عنه. 


كان "بيردال" حكم عليه بتهمة الاحتيال بالسجن لمدة 12 شهرا مع إيقاف التنفيذ لمدة عامين، ودفع 2500 جنيه استرليني لضحيته، بعدما أقر باعترافه.
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