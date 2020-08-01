AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

عقوبة السجن وحدها لا تكفي.. تقرير بريطاني عن الإرهابيين

السبت 01/أغسطس/2020 - 05:30 م
صدى البلد
Advertisements
محمد علي
وجد باحثون أن كثيرا من المتطرفين، يفضلون السجن، على أي عقاب آخر، كــ"اختبار التزام،" وفرصة للتواصل مع الآخرين من المتطرفين، وفق ما ذكرت صحيفة إندبندنت.

وقال البحث الذي أجراه المركز الدولي لدراسة التطرف (ICSR) أنه تم التخطيط أو تنفيذ ما لا يقل عن 5 هجمات إرهابية من قبل السجناء الذين تم إطلاق سراحهم في بريطانيا منذ عام 2016.

وحذر البحث، والذي يغطي 10 دول أوروبية، من بينها بريطانيا، من أن متطرفين يلجأون بشكل متزايد للسجون كمسرح للصراع والمواجهة.

وقال البحث: "هناك رأي ناشئ بين المتطرفين بأن السجن فرصة ، ليس بالضرورة للتجنيد أو التواصل فحسب ، بل للعمل على أنفسهم أيضًا".

في الوقت نفسه ، يرى المتطرفون، السجن، كاختبار لالتزامهم بالقضية، ومكان للتعافي من خسائر ساحة المعركة في داعش.

ونُشر تقرير عن هذا البحث؛ بعد أن أقر مجلس العموم مجموعة من القوانين المثيرة للجدل تهدف إلى زيادة عقوبات السجن ضد الإرهابيين.

ويحتوي مشروع قانون مكافحة الإرهاب والعقوبات على مجموعة من السلطات لزيادة كل من العقوبة على جرائم الإرهاب ونسبة العقوبة التي تقضي داخل السجن.
Advertisements

ترشيحاتنا

المصرى يعلن قائمة لاعبيه استعدادا لمباراة الزمالك بـ الدوري

في أقل من 24 ساعة.. منطقة القيسارية بأسيوط تشهد ثاني هبوط أرضي

لو مبتحبهوش.. أسباب ستجعلك تتناول الطحال في عيد الأضحى

تخفيض عدد الأعضاء وإلغاء المكافآت الشهرية.. ننشر أهم تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام

فنان شهير يؤدي فريضة الحج على روح فاروق الفيشاوي.. شاهد

مخرج بالتلفزيون المصري يكشف سبب وفاة المذيعة نشوى الطوبجي

AdvertisementS

لحين إشعار آخر.. مصر للطيران تلغي جميع رحلاتها الجوية المتجهة إلى الكويت

إجبار قاصر على ممارسة الجنس مع ابن ملكة بريطانيا.. تفاصيل مثيرة

أول رحلة سياحية لمصر للطيران تصل شرم الشيخ قادمة من بغداد

أول ظهور لـ محمد صلاح بقميص ليفربول الجديد.. شاهد

رمسيس الثاني شرقاوي وإيلون ماسك باحث عن الشهرة .. رد قاسي من زاهي حواس على تصريحات الملياردير عن الأهرامات

رياح شمسية تضرب الأرض غدا

قبل حظر الطيران المفاجئ.. 450 مصريا يصلون إلى مطار الكويت على ٣ رحلات خلال ساعة واحدة

تخفيض عدد الأعضاء وإلغاء المكافآت الشهرية.. ننشر أهم تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام

سقوط جديد.. وزير الدفاع التركي يتطاول على الإمارات.. وأبو ظبي ترد: لا مكان للأوهام الاستعمارية

العضو الأكثر إزعاجا.. دعوة لطرد تركيا من حلف الناتو

أردوغان يتمدد في أفريقيا .. تركيا توزع اللحوم مجانا على الإثيوبيين في أديس أبابا وتفضحهم في إعلامها.. صور

من أرشيف المحاكم: قاضى الغلابة ينصف فقيرة فصلوها بسبب فقدانها البصر ويمنحها إجازة بأجر كامل حتى المعاش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدموع وإهانة ترامب.. كيف رد مشاهير تيك توك على قرار إغلاقه؟

في أقل من 24 ساعة.. منطقة القيسارية بأسيوط تشهد ثاني هبوط أرضي

أردوغان يتمدد في أفريقيا .. تركيا توزع اللحوم مجانا على الإثيوبيين في أديس أبابا وتفضحهم في إعلامها.. صور