عقوبة السجن وحدها لا تكفي.. تقرير بريطاني عن الإرهابيين

وجد باحثون أن كثيرا من المتطرفين، يفضلون السجن ، على أي عقاب آخر ، كــ"اختبار التزام،" وفرصة للتواصل مع الآخرين من المتطرفين، وفق ما ذكرت صحيفة إندبندنت.





وقال البحث الذي أجراه المركز الدولي لدراسة التطرف (ICSR) أنه تم التخطيط أو تنفيذ ما لا يقل عن 5 هجمات إرهابية من قبل السجناء الذين تم إطلاق سراحهم في بريطانيا منذ عام 2016.





وحذر البحث، والذي يغطي 10 دول أوروبية، من بينها بريطانيا، من أن متطرفين يلجأون بشكل متزايد للسجون كمسرح للصراع والمواجهة.





وقال البحث: "هناك رأي ناشئ بين المتطرفين بأن السجن فرصة ، ليس بالضرورة للتجنيد أو التواصل فحسب ، بل للعمل على أنفسهم أيضًا".





في الوقت نفسه ، يرى المتطرفون، السجن، كاختبار لالتزامهم بالقضية، ومكان للتعافي من خسائر ساحة المعركة في داعش.





ونُشر تقرير عن هذا البحث؛ بعد أن أقر مجلس العموم مجموعة من القوانين المثيرة للجدل تهدف إلى زيادة عقوبات السجن ضد الإرهابيين.



