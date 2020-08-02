72283 إصابة و527 وفاة.. إسرائيل تسجل 625 حالة كورونا خلال 24 ساعة





وبحسب الصحيفة، أضافت الوزارة في بيانها اليومي، أن من بين المصابين، 328 مريضا فى حالة حرجة، منهم 96 على أجهزة التنفس الاصطناعي.وأشارت الصحيفة العبرية، لإلى أن كابينت الكورونا سيصادق غدا الاثنين، على خطة قيود جديدة للحد من تفشي وباء الكورونا في البلاد.