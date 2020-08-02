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أخبار العالم

72283 إصابة و527 وفاة.. إسرائيل تسجل 625 حالة كورونا خلال 24 ساعة

الأحد 02/أغسطس/2020 - 09:06 ص
كورونا فى إسرائيل
كورونا فى إسرائيل
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سمر صالح
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن 10 حالات وفاة، و625 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أو كوفيد 19 خلال الـ24 ساعة الماضية.
 
ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، صباح اليوم الأحد، عن وزارة الصحة الإسرائيلية: أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 72283 إصابة، والوفيات 527 حالة.

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وبحسب الصحيفة، أضافت الوزارة في بيانها اليومي، أن من بين المصابين، 328 مريضا فى حالة حرجة، منهم 96 على أجهزة التنفس الاصطناعي.
 
وأشارت الصحيفة العبرية، لإلى أن كابينت الكورونا سيصادق غدا الاثنين، على خطة قيود جديدة للحد من تفشي وباء الكورونا في البلاد.

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