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اقتصاد

المعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو تتحسن بأفضل من المتوقع لكن البطالة ترتفع

الأحد 02/أغسطس/2020 - 03:31 م
صدى البلد
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رويترز

أظهرت بيانات  أن المعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو تحسنت بأفضل من المتوقع في يوليو إذ خففت الحكومات القيود المرتبطة بجائحة كوفيد-19، فيما سجل قطاعا التصنيع والخدمات أكبر المكاسب على الرغم من أن المستهلكين باتوا أكثر تشاؤما.


وقالت المفوضية الأوروبية إن المعنويات الاقتصادية ارتفعت إلى 82.3 نقطة في يوليو من مستوى معدل بالرفع عند 75.8 في يونيو ، لتتجاوز توقعات السوق بزيادة إلى 81.0.


وقفزت المعنويات في قطاع الصناعة إلى -16.2 من -21.6 في يونيو  وفي قطاع الخدمات إلى -26.1 من -35.5. لكن بين المستهلكين، تدهورت المعنويات إلى -15.0 في يوليو من -14.7 في الشهر الماضي.


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كما ارتفعت توقعات أسعار البيع في الصناعة، التي انخفضت بشكل كبير في بداية الجائحة في مارس ، بقوة في يوليو  إلى -1.0 من -4.4 في يونيو.


وفي الوقت ذاته، تراجعت توقعات التضخم بين المستهلكين للاثني عشر شهرا المقبلة إلى 17.5 في يوليو  من 12.6 في يونيو.


وعلى نحو منفصل، قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي إن معدل البطالة بمنطقة اليورو زاد إلى 7.8 بالمئة من قوة العمل في يونيو ، ليرتفع من مستوى معدل صعودا عند 7.7 بالمئة في مايو إذ خسر 203 آلاف شخص وظائفهم مما وصل بإجمالي عدد العاطلين عن العمل إلى 12.685 مليون شخص.

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