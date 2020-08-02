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فن

بعد مرور 15 سنة على فيلم أبو علي .. شاهد سوكة تحتفل بزفافها فى أول ظهور

الأحد 02/أغسطس/2020 - 10:16 ص
سلمى طارق سوكة
سلمى طارق "سوكة"
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أحمد إبراهيم
احتفلت الفنانة سلمى طارق، الشهيرة بشخصية سوكة فى فيلم "أبو علي" الذى قام ببطولته كريم عبد العزيز بحفل زفافها على شاب من خارج الوسط الفنى. 

ويأتى ظهور سلمى طارق "سوكة" بعد 15 سنة من تقديمها الشخصية فى فيلم "أبو علي" وقد نشرت خبيرة التجميل مى الباهى مجموعة من الصور للعروسة اثناء الاستعداد لتجهيزها لحفل الزفاف. 

وتعد شخصية سوكة التى قدمتها سلمى طارق فى الفيلم من أبرز الشخصيات التى يقدم عليها رواد السوشيال ميديا عديد من الكوميكس وفيديوهات التيك توك. 

ويستعين عدد من المشاهير أيضا بهذا المشهد لتقديمه فى التيك توك، حيث قدمت سلمى شخصية فتاة متشردة تقوم بالتعدى على الأطفال ومن ضمنهم شقيق كريم عبد العزيز مما دفعه إلى الانتقام منها والتشهير بها.  

يذكر أن فيلم "ابو على" بطولة كل من كريم عبد العزيز ومنى زكى وخالد الصاوى وأحمد فؤاد سليم وتأليف بلال فضل وإخراج أحمد نادر جلال.    
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