بـ 14 مليارا و634 مليون جنيه.. التنمية المحلية: المنيا أكثر المحافظات تنفيذا للمشروعات الصيرة.. فيديو

قال خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية ، إن هناك 260 مقرًا لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، مشيرا إلى أنه تم رفع كفاءة القائمين على المشروعات بالتعاون مع 6 بنوك.





وأضاف قاسم في مداخلة هاتفية لبرنامج هذا الصباح المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم تدريب العاملين في تلك المشروعات، بهدف الخروج من الوظيفة الحكومية وعدم انتظارها، حيث تم تسهيل الحصول على قروض منذ شهر مارس الماضي بتسهيلات.





وتابع أن صعيد مصر وخاصة المنيا نفذت أكبر نسب مشروعات صغيرة ومتوسطة ووفرت أكثر من ١٠٠ ألف فرصة عمل، حيث أن الوزارة توفر ١٥٠ ألف مشروع صغير ومتوسط بـ١٤ مليارا و٦٣٤ مليون جنيه.



