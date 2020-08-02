بعد الاعتداء عليها.. الفنانة التونسية أماني السويسي تروي لـ صدى البلد تفاصيل الواقعة.. شاهد

كشفت الفنانة التونسية أماني السويسي تفاصيل جديدة في حادث الاعتداء عليها بالضرب من أحد متعهدي الحفلات، وذلك في بث مباشر مع موقع صدى البلد الإخباري.



وكانت أماني السويسي قد طلبت تأجيل عمل هذا البث عدة أيام لحين استقرار حالتها النفسية والصحية بعد الاعتداء عليها، وحتى تكون قادرة على الحديث وكشف تفاصيل ما جرى.



وكشفت أماني السويسي القصة الكاملة لخلافها مع متعهد الحفلات، وماذا حدث بينهما بالتفصيل حتى وصل الأمر لقيامه بالاعتداء عليها بالضرب.



كما كشفت أماني السويسي عن جديدها الفني المقبل، وكذلك وجهت التهنئة للجمهور بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

