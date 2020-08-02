منك وإليك.. مدير البحوث الضريبية: الدولة قدمت دعما يصل إلى 379 مليار جنيه لبناء 310 آلاف وحدة سكنية

قال رجب محروس، مدير عام البحوث الضريبية، إن التصنيف الدورى لمصر ل تحصيل الضرائب مرتفع جدا بسبب مساهمة الممولين فى سداد الضريبة.





وأضاف رجب محروس، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية "الأولى المصرية" ، أن الضريبة " منك واليك "، لافتا إلى أن الدولة تحصل الضرائب من خلال جزء صافى من ربحك ثم نعيد إنفاقها مرة أخرى في صورة استثمارات الحكومة ومشروعاتها.





وأشار إلى أن الدولة قامت بعمل دعم هذا العام يصل إلى 379 مليارا لبناء 310 آ لاف وحدة سكنية لمحدودى الدخل والفئات المتوسطة.





أن الاستثمارات المختلفة تقدم من قيمة البطالة الموجودة فى الشارع، بالإضافة إلى دعم البطاقات التموينية والبنزين والمرتبات و الاتفاق على الطرق والكبارى والخدمات الصحية. وتابعبالإضافةإلىدعمالاتفاق



