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منك وإليك.. مدير البحوث الضريبية: الدولة قدمت دعما يصل إلى 379 مليار جنيه لبناء 310 آلاف وحدة سكنية

الأحد 02/أغسطس/2020 - 11:12 ص
مدير عام البحوث
مدير عام البحوث الضريبية
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ريهام فيكتور لطيف
قال رجب محروس، مدير عام البحوث الضريبية، إن التصنيف الدورى لمصر لتحصيل الضرائب مرتفع جدا بسبب مساهمة الممولين فى  سداد الضريبة.

وأضاف رجب محروس، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية "الأولى المصرية" ، أن الضريبة " منك واليك "، لافتا إلى أن الدولة تحصل الضرائب من خلال جزء صافى من ربحك ثم نعيد إنفاقها مرة أخرى في صورة استثمارات الحكومة ومشروعاتها.

وأشار إلى أن الدولة قامت بعمل دعم هذا العام يصل إلى 379 مليارا لبناء 310 آلاف وحدة سكنية لمحدودى الدخل والفئات المتوسطة.

وتابع أن الاستثمارات المختلفة تقدم من قيمة البطالة الموجودة فى الشارع، بالإضافة إلى دعم البطاقات التموينية والبنزين والمرتبات والاتفاق على الطرق والكبارى والخدمات الصحية.

وأكد مدير عام البحوث الضريبية، أن الدولة تحافظ على صحة 100 مليون مواطن من خلال توفير إنتاج سلع وتجهيز خدمات وبالتالى زيادة الطلب مع زيادة الإنتاج وإعادة عمل بعض الشركات الأخرى.
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