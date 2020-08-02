بلاك تيما يضيء الشمعة 16 فى الأوبرا

يحتفل فريق بلاك تيما بمرور 16 عاما على تأسيسه فى دار الأوبرا المصرية، حيث يقدم حفلا فى الثامنة مساء الأربعاء 5 أغسطس على مسرح النافورة.





ويضم باقة من أعماله الخاصة التى تمزج بين الموسيقى الغربية والشرقية وتتنوع بين الاجتماعية والعاطفية لتعبر عن طموحات وأحلام جيل الشباب منها في وسط السكة، بحار، زحمة، ست الحسن، عم يا جمال، بابا أشكيري، يا نجمة، ولون الكاكاو وغيرها.

جدير بالذكر أن فريق بلاك تيما تأسس عام 2004 ويضم ثلاثة أعضاء هم أمير صلاح الدين، أحمد بحر ومحمد عبده.



