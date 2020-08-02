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محافظات

محافظ البحيرة: المراكز التكنولوجية تواصل تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء

الأحد 02/أغسطس/2020 - 11:14 ص
صدى البلد
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قسم المحافظات
قال اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة أن المراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة تواصل إستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء ، وكذا سداد رسوم جدية التصالح.

أشار " آمنه" إلى إنتظام العمل بجميع المراكز التكنولوجية لليوم الثالث على التوالي خلال أجازة عيد الأضحى المبارك ، ووجه رؤساء الوحدات المحلية بتذليل كافة العقبات ، وتقديم كافة سبل التعاون للمواطنين المتقدمين.

كان اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة  قد وجه باستمرار تشغيل المراكز التكنولوجية خلال أجازة عيد الأضحى المبارك لإستقبال المواطنين لسداد رسوم التصالح في مخالفات البناء.

من ناحية آخرى ، شهدت مدن ومراكز المحافظة حملات مكثفة للنظافة لرفع المخلفات من الطرق العامة  والشوارع ، وكذا رفع المخلفات الناتجة عن ذبح الأضاحي والتخلص الآمن منها.
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