أخبار السعودية فى ثالث أيام العيد.. حريق هائل في الرياض.. سيول بالطائف.. مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم فى جدة.. ولا كورونا بين الحجاج

حريق هائل في العاصمة الرياض

سيول البعيثة تقطع طرق المتجهين إلى الطائف

مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بمدينة جدة

السعودية لم تسجل حالات إصابة بـ كورونا بين الحجاج إلى الآن

شهدت محافظة الطائف وعدد من المدن السعودية تساقط أمطار وسيول في بعض الأحيان خلال الساعات الماضية وتسببت في قطع الطرق وغرق الشوارع.وقالت صحيفة "عكاظ" إن سيول مركز البعيثة شمال منطقة القصيم التابعة لمحافظة الأسياح تسبت في قطع الطرق عن العابرين إلى مدينة الطائف.وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن فرق وآليات أمانة الطائف عملت على إزالة مخلفات الأمطار التي هطلت على أنحاء متفرقة من المحافظة.وأعلنت الأمانة استعدادها منذ وقت مبكر لموسم الأمطار بعدد من الفرق والآليات لتلافي ما قد يحدث من أضرار في مختلف المواقع.وأضافت الوكالة أنه خلال الأيام الماضية، واصلت أمانة المحافظة من خلال فرقها الميدانية خاصة في الأماكن التي شهدت كثافة عالية في هطول الأمطار، حيث شُكلت عدد من الفرق والعمال والمعدات ودُعمت بعدد من الآليات وصهاريج الشفط ومختلفة الأحجام وزعت في الأماكن التي شهدت تجمعات، وشهدت كثافة عالية في هطول الأمطار.تداول رواد مواقع التواصل في المملكة العربية السعودية مقاطع فيديو لحريق هائل في العاصمة الرياض.وقال رواد التواصل إن حريقا مروعا اندلع في أحد المستودعات جنوبي الرياض.وأظهرت مقاطع الفيديو تصاعد ألسنة اللهب والدخان، وتواجد فرق الدفاع المدني والعمل على إخماد الحريق.بينما لم يخرج تعليق رسمي بعد بشأن الحريق، ولا يزال من غير المعروف السبب وراء اندلاع الحريق.وأفادت صحيفة "عاجل" السعودية بمصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث مروع بمدينة جدة.ونقلت الصحيفة عن هيئة الهلال الأحمر السعودي، إن تصادم سيارتين على طريق الساحل أسفر عن حالتي وفاة وإصابة 4 أشخاص بإصابات متفاوتة بين حرجة ومتوسطة.وقال عبدالله أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة إن غرفة العمليات تلقت بلاغًا اليوم بوجود حادث تصادم سيارتين على طريق الساحل شرق كوبري عمق.وأضاف أن 4 فرق إسعافية توجهت على الفور لموقع البلاغ، وتمَّ تسجيل 6 إصابات منها حالتا وفاة وحالتا إصابة حرجة، وإصابتان ما بين متوسطة وطفيفة، وتمَّ تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة للمصابين ونقلت جميع الحالات إلى أقرب منشأة صحية.وقال عبد الفتاح بن سليمان مشاط، نائب وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، إنه تم اتباع كل الإجراءات الاحترازية طوال أداء الحجاج لـ مناسك الحج هذا العام وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.وأضاف عبد الفتاح بن سليمان في مداخلة هاتفية على قناة "النيل للأخبار": "تم وضع خطة استثنائية لإدارة حج هذا العام في ظل انتشار فيروس كورونا ".وتابع عبد الفتاح بن سليمان: "لم نسجل أي حالة مصابة بفيروس كورونا بين حجاج بيت الله الحرام حتى الآن".وأكمل عبد الفتاح بن سليمان: "حجاج بيت الله الحرام يؤدون مناسك الحج بكل سلاسة وانسيابية".ولفت عبد الفتاح بن سليمان: "هناك تطبيق متكامل لجميع التدابير والإجراءات الاحترازية التي ساعدت على إحداث التباعد الاجتماعي والجسدي بين الحجاج"، مضيفا: "بعد انتهاء فعالية رمي الجمرات عاد الحجاج إلى مساكنهم مرة أخرى".