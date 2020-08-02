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شديد الحرارة والرطوبة 80%.. تعرف على طقس ثالث أيام عيد الأضحى

الأحد 02/أغسطس/2020 - 11:21 ص
حالة الطقس
حالة الطقس
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ريهام فيكتور لطيف
استعرض "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، تقريرا عن حالة الطقس اليوم الأحد ثالث أيام عيد الأضحي بمحافظات مصر، حيث يتوقع خبراء الأرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة.

كما يتوقع أحد خبراء الأرصاد أن يكون الطقس حار رطبًا على القاهرة والوجه البحري، والرياح ستكون معتدلة وتنشط في بعض الأحيان، مع شبورة مائية خفيفة في الساعات الأولى من الصباح .

ومن المتوقع أيضًا، أن تصل معدلات الرطوبة في القاهرة والوجه البحري إلى نحو 80%، وأن يكون طقس شمال وجنوب الصعيد شديد الحرارة، والرياح معتدلة وتنشط في بعض الأحيان وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
القاهرة العظمى 35  والصغرى 25
الإسكندرية العظمى 31  والصغرى 21
مرسى مطروح العظمى 31  والصغرى 22
بورسعيد العظمى 33 والصغرى 25
دمياط العظمى 31  والصغرى 26
الإسماعيلية العظمى 38 والصغرى 24
السويس العظمى 37 والصغرى 25
العريش العظمى 34 والصغرى 22
طابا العظمى 37  والصغرى 30
الغردقة العظمى 38  والصغرى 29
الفيوم العظمى 37 والصغرى 25
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