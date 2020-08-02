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محافظات

صعود جبل موسى.. المحميات الطبيعية تجذب زوار جنوب سيناء في عيد الأضحى

الأحد 02/أغسطس/2020 - 12:38 م
صدى البلد
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ايمن محمد
واصل أهالي جنوب سيناء احتفالاتهم بثالث أيام عيد الأضحي المبارك، حيث شهدت فنادق مدن شرم الشيخ ودهب إقبالا من الرواد من مختلف محافظات مصر وبعض السياح من مختلف دول العالم بعدما اعدت لهم الفنادق والمنتجعات السياحية العديد من البرامج الترفيهية والحفلات الليلية في عمق الجبال مصحوبة بالعشاء البدوي وحفلات الفن الشعبي والتنورة   بينما خلت جميع شواطئ شرم الشيخ التي توجد بهضبة أم السيد ومحمية رأس محمد وخليج نعمه، والشاطئ العام ومنطقة نبق وأيضًا الحدائق والمتنزهات العامة من الزائرين. 

واستقبل اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء  العديد من المواطنين ومشايخ وعواقل البدو والقيادات التنفيذية الذين جاءوا لتهنئته بالعيد وحرص علي تناول طعام الافطار معهم  وقام بتوزيع عيدية العيد والحلوى، وبعدها التقى المحافظ مع مشايخ وعواقل البدو واهالي مدينة دهب لاستطلاع آرائهم حول الخدمات المقدمة لهم، والتشاور والاستماع لمقترحاتهم نحو تطوير مدينة دهب لما فيه صالح للمواطنين. 

 واستمع المحافظ لابيات شعرية وطنيه حماسية من نظم أحد عواقل المدينة، وقدم المحافظ الشكر لمشايخ وأهالي المدينة لوقوفهم صفا واحدا لتطوير والحفاظ على مدينتهم. 

وفي مدينة سانت كاترين توافد العديد من السياح علي جبل موسى لمشاهدة شروق الشمس وزيارة دير سانت كاترين والمقدسات التاريخية والدينية خاصة أن الدير يضم رموزًا للديانات السماوية الثلاث ويعد علامة بارزة علي روح التآخي والمودة بين المسلمين وغيرهم من أصحاب الديانات الأخرى. 

وجذبت المحميات الطبيعية " راس محمد - نبق - ابو جالوم - طابا - سانت كاترين " أنظار  زوار جنوب سيناء وخاصة جبل موسى. 

وقال محمد قطب، مدير إدارة المحميات الطبيعية بجنوب سيناء، إن المحميات فتحت أبوابها لاستقبال الزائرين، لمزاولة نشاطها السياحي، وفتح أبوابها أمام السائحين من مختلف جنسيات العالم، تشجيعا للسياحة البيئية والتوعية بأهمية الموارد والثروات الطبيعية التي تمتلكها مصر بتخفيض رسوم الدخول بنسبة 50%. 

وأكد أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية وأدوات الوقاية، وتزويد المحميات بأجهزة للكشف الحراري، ومواد تعقيم لمنع ظهور أو انتشار الفيروس بين الزوار، ومراعاة التباعد الاجتماعي بينهم. 

وأوضح قطب  أنه تم توفير سيارة إسعاف ومنقذين بالمحميات البحرية، ودليل إرشادي للرحلات بالمحميات لتوعية المواطنين بالإجراءات الاحترازية داخل المحمية، وسبل الحفاظ على المحميات.

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صعود جبل موسى.. المحميات الطبيعية تجذب زوار جنوب سيناء في عيد الأضحى
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