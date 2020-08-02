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أخبار العالم

مقتل 13 شخصا في هجوم بالقنابل اليدوية بالكاميرون

الأحد 02/أغسطس/2020 - 12:50 م
مقتل 13 شخصا في هجوم
مقتل 13 شخصا في هجوم بالقنابل اليدوية بالكاميرون
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قسم الخارجي
قتل ما لا يقل عن 13 شخصا في الكاميرون في هجوم مسلح، حسبما أفادت وكالة "رويترز".

ونقلت الوكالة عن مسؤول محلي ومصدر أمني تأكيدهم أن مسلحين يشتبه أنهم من جماعة بوكو حرام المتشددة  قتلوا 13 شخصا على الأقل وأصابوا 8 آخرين بجراح في هجوم بقنابل يدوية على مخيم للنازحين في شمال الكاميرون يوم الأحد.

وفي أبريل الماضي، قتل 7 أشخاص في شمال الكاميرون خلال عمليتين انتحاريتين نفذهما متطرفان من جماعة بوكو حرام.

ونفذت بوكو حرام عدد من الهجمات في الكاميرون، ففي ديسمبر الماضي عثرت قوات الأمن على جثث مقطوعة الرأس شمال الكاميرون لـ3 أشخاص بعد أن كانوا قد خطفوا على يد جماعة بوكو حرام المتطرفة.
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