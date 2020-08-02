مقتل 13 شخصا في هجوم بالقنابل اليدوية بالكاميرون

قتل ما لا يقل عن 13 شخصا في الكاميرون في هجوم مسلح، حسبما أفادت وكالة "رويترز".





ونقلت الوكالة عن مسؤول محلي ومصدر أمني تأكيدهم أن مسلحين يشتبه أنهم من جماعة بوكو حرام المتشددة قتلوا 13 شخصا على الأقل وأصابوا 8 آخرين بجراح في هجوم بقنابل يدوية على مخيم للنازحين في شمال الكاميرون يوم الأحد.





وفي أبريل الماضي، قتل 7 أشخاص في شمال الكاميرون خلال عمليتين انتحاريتين نفذهما متطرفان من جماعة بوكو حرام.



