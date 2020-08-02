بيطري الشرقية: ذبح 843 رأس ماشية وأغنام أضاحي خلال يومي العيد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بفتح المجازر الحكومية بمناسبة عيد الأضحى المبارك أمام جموع المواطنين بالمجان لذبح الأضاحي ومنع الذبح بالطرق أو الشوارع أو خارج المجازر المعتمدة حفاظًا على سلامة لحوم الأضاحي وعدم تلوث البيئة، وتوقيع غرامات علي المخالفين





وكذلك تكثيف التفتيش على محلات الجزارة ومحلات بيع وحفظ وتداول اللحوم بالاشتراك مع مباحث التموين والرقابة التموينية للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.





فيما أكد الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية أنه خلال أول وثاني أيام العيد قامت مديرية الطب البيطري بالإشراف علي أعمال ذبح 843 رأس ماشية وأغنام أضاحي بالمجازر التابعة للمديرية وذلك تحت الإشراف البيطري الكامل للحفاظ علي سلامة اللحوم مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء أعمال الذبح.





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وأشار إلي أنه تم تحرير 7 محاضر ذبح بالشوارع بالمخالفة لقرار المحافظ الصادر في هذا الشأن للحفاظ على البيئة والحد من تفشي الأمراض والأوبئة.





وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم وقسم الصحة العامة والتفتيش على اللحوم بالتنسيق مع مباحث التموين بالزقازيق قامت بشن حملات تفتيشية على محلات الجزارة وشوادر بيع الحوم وثلاجات حفظ وبيع اللحوم بمدينة الزقازيق، أسفرت عن تحرير (3) محاضر مخالفة وضبط 100 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية و421 كجم لحوم مجمدة مجهولة المصدر.





فيما تتواصل الحملات التفتيشية لمديرية الطب البيطري بالشرقية وتكثيفها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.