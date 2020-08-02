AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بيطري الشرقية: ذبح 843 رأس ماشية وأغنام أضاحي خلال يومي العيد

الأحد 02/أغسطس/2020 - 01:13 م
بيطري الشرقية: ذبح
بيطري الشرقية: ذبح 843 رأس ماشية وأغنام أضاحي بالمجازر
Advertisements
محمد الطحاوي

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بفتح المجازر الحكومية بمناسبة عيد الأضحى المبارك أمام جموع المواطنين بالمجان لذبح الأضاحي ومنع الذبح بالطرق أو الشوارع أو خارج المجازر المعتمدة حفاظًا على سلامة لحوم الأضاحي وعدم تلوث البيئة، وتوقيع غرامات علي المخالفين


وكذلك تكثيف التفتيش على محلات الجزارة ومحلات بيع وحفظ وتداول اللحوم بالاشتراك مع مباحث التموين والرقابة التموينية للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.


فيما أكد الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية أنه خلال أول وثاني أيام العيد قامت مديرية الطب البيطري بالإشراف علي أعمال ذبح 843 رأس ماشية وأغنام أضاحي بالمجازر التابعة للمديرية وذلك تحت الإشراف البيطري الكامل للحفاظ علي سلامة اللحوم مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء أعمال الذبح.


اقرأ أيضا:

تحصيل مبلغ 5 آلاف جنيه من المخالف.. تحرير 21 محضر ذبح خارج المجازر بالشرقية


وأشار إلي أنه تم تحرير 7 محاضر ذبح بالشوارع بالمخالفة لقرار المحافظ الصادر في هذا الشأن للحفاظ على البيئة والحد من تفشي الأمراض والأوبئة.


وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم وقسم الصحة العامة والتفتيش على اللحوم بالتنسيق مع مباحث التموين بالزقازيق قامت بشن حملات تفتيشية على محلات الجزارة وشوادر بيع الحوم  وثلاجات حفظ وبيع اللحوم بمدينة الزقازيق، أسفرت عن تحرير (3) محاضر مخالفة وضبط 100 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية و421 كجم لحوم مجمدة مجهولة المصدر.


فيما تتواصل الحملات التفتيشية لمديرية الطب البيطري بالشرقية وتكثيفها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بيطري الشرقية: ضبط كميات من اللحوم والأسماك الفاسدة في حملات خلال يونيو

بيطري الشرقية: تحرير 53 محضر مخالفة وضبط 3 أطنان لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك

قبل أيام من عيد الأضحى.. شاهد ضبط 179 كيلو لحوم فاسدة في دمياط

بيطري الشرقية: المرور على 43 محلا ومنشأة غذائية للتأكد من صلاحية السلع وضبط الأسعار

تحرير 25 محضرا لمحلات جزارة مخالفة قبل عيد الأضحي في الشرقية

تحرير 55 محضرا لمحلات جزارة مخالفة وضبط لحوم لذبحها خارج المجازر

ترشيحاتنا

نصائح للتعامل مع السيارة عند ارتفاع حرارة المحرك

منها خصم 2% مصروفات إدارية.. البرلمان يستعد لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد

كنت بهوش بس.. القصة الكاملة لقتل مواطن شقيقه بالبحيرة بسبب نصف كيلو لحمة

بعد إعلان حملها.. 10 إطلالات أنيقة لـ ابنة ونيس

شهيد جديد.. وفاة صيدلي في المنوفية متأثرا بكورونا

أوباميانج يسقط محمد صلاح من على عرش الهدافين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفة سعودية.. خلطة مذهلة لـ تبييض الجسم وتنعيمه

متهم جديد.. حيوان المنك يساعد في انتشار فيروس كورونا

400 إصابة حتى الآن.. فيروس جديد يسببه البصل الأحمر