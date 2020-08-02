AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

متلبسا بـ 4 آلاف دولار.. سقوط تاجر عملة في الجيزة

الأحد 02/أغسطس/2020 - 01:18 م
كلبش
كلبش
Advertisements
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص في الجيزة لقيامه بالاتجار غير المشروع في العملة خارج نطاق السوق المصرفية وبحوزته 4 آلاف دولار

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (حاصل على معهد فنى صناعى "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة) بمزاولة نشاطًا غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، واستخدام السيارة ملكه فى ذلك النشاط ويحتفظ بداخلها على المبالغ المالية حصيلة نشاطه المُؤثم بالمخالفة للقانون. 

وعقب تقنين تم استهدافه وضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليه أثناء قيامــه بالتعامل خارج نطاق السوق المصرفى، وبحوزته مبالع مالية قدرها (461000 جنيه مصري – 40000 دولار أمريكي)، وكذا (2) هاتف محمول "بفحصها تبين احتواؤهما على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطه المُؤثم، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه في الاتجار بالنقد الأجنبي. 

واتُخذت الإجراءات القانونية وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما فى مجال مكافحة جرائم الاتجار بالنقد الأجنبى وملاحقة وضبط مرتكبيها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بحوزتهم 50 ألف دولار.. ضبط شخصين يتاجران في العملة بالجيزة

الأموال العامة تضبط شخصين يتاجران فى العملة

القبض على شخص لإتجاره في العملة وتحويله أموالا لخارج البلاد

بحوزتهم مليون و٤٠٠ ألف جنيه.. الأموال العامة تضبط عصابة تتاجر فى العملة

لحماية اقتصاد الدولة.. الأموال العامة تكافح قضايا الفساد الوظيفي وتجارة العملة

ضبط 3 تجار عملة بحوزتهم 4 ملايين جنيه.. فيديو

ترشيحاتنا

القوى العاملة: صرف 5 ملايين جنيه مستحقات مصريين بالكويت

لهذه الأسباب.. لا تفرط فى تناول اللحم الضانى

نصائح للتعامل مع السيارة عند ارتفاع حرارة المحرك

من 11 كلمة.. المفتي السابق يوصي بترديد هذا الدعاء في أيام التشريق

إصابة وزير إسرائيلي بـ كورونا وعزل وزير آخر وعضوين بالكنيست و3 مستشارين

بالفيديو.. اشتباكات عنيفة بين الشرطة البريطانية وعدد من المحتفلين بعيد الأضحى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفة سعودية.. خلطة مذهلة لـ تبييض الجسم وتنعيمه

متهم جديد.. حيوان المنك يساعد في انتشار فيروس كورونا

400 إصابة حتى الآن.. فيروس جديد يسببه البصل الأحمر