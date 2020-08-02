متلبسا بـ 4 آلاف دولار.. سقوط تاجر عملة في الجيزة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص في الجيزة لقيامه بالاتجار غير المشروع في العملة خارج نطاق السوق المصرفية و بحوزته 4 آ لاف دولار .





وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (حاصل على معهد فنى صناعى "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة) بمزاولة نشاطًا غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، واستخدام السيارة ملكه فى ذلك النشاط ويحتفظ بداخلها على المبالغ المالية حصيلة نشاطه المُؤثم بالمخالفة للقانون.





وعقب تقنين تم استهدافه وضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليه أثناء قيامــه بالتعامل خارج نطاق السوق المصرفى، وبحوزته مبالع مالية قدرها (461000 جنيه مصري – 40000 دولار أمريكي)، وكذا (2) هاتف محمول "بفحصها تبين احتواؤهما على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطه المُؤثم، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه في الاتجار بالنقد الأجنبي.



