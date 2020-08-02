مدير صحة مطروح يتفقد الخدمات المقدمة للمواطنين بمدن العلمين والحمام

تفقد الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح مستشفيات الطريق الساحلي بمدن العلمين والحمام، لمتابعة الخدمات الطبية بالقرى السياحية والخدمات المقدمة بالمستشفيات والوحدات الصحية.







وتفقد البلتاجى الخدمات الجديدة بالقرى السياحية والتي تقدم المشورة والتوعية للمواطنين والخاصة بفيروس كورونا -كوفيد ١٩ والتى افتتحتها الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة قبل عيد الأضحى.









كما تم المرور على مستشفيات ووحدات الإدارة الصحية بالعلمين والحمام للتأكد من تواجد الأطقم الطبية وتوافر المستلزمات والأدوية خلال فترة عيد الأضحي المبارك.





وأكد البلتاجى على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية وتكثيف تواجد الفرق الطبية بالمستشفيات بالإضافة الى انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ بديوان المديرية على مدار الساعة لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي.





وأشار إلى توافر مخزون كل الأدوية والمستلزمات الطبية وتوافر أرصدة أكياس الدم من الفصائل المختلفة وجاهزية سيارات الإسعاف بطول الطريق الساحلي.