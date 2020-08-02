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محافظات

ذبح 1355 رأس أضحية داخل مجازر القليوبية فى العيد

الأحد 02/أغسطس/2020 - 01:36 م
1355 رأس أضحية داخل
1355 رأس أضحية داخل مجازر القليوبية فى العيد
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إبراهيم الهوارى
أعلن الدكتور محمد إسماعيل شوق مدير عام المجازر بمديرية الطب البيطرى فى القليوبية تكثيف عمليات المرور على المجازر ونقاط الذبيح المنتشرة بمدن وقرى محافظة القليوبية والتي يبلغ عددها 30 مجزرا موزعة على جميع مراكز المحافظة.


وأشار إلى أن المجازر تخضع تحت إشراف الأطباء البيطريين والوحدات المحلية مؤكدا أنه تم تشكل غرفة عمليات بمديرية الطب البيطرى والإدارات البيطرية بالمراكز لتلقي الشكاوى ومتابعة أعمال الذبيح داخل المجازر خلال أيام العيد.

وأضاف مدير عام المجازر أن المجازر استقبلت أكثر من 1355 رأس ماشية كأضاحى من المواطنين تم ذبحها بالمجازر على مستوى المحافظة منذ اليوم لعيد الأضحى المبارك وحتى الآن.

وأوضح أنه تم إعلان حالة الطوارئ ووقف جميع الراحات والإجازات خلال أيام العيد وإمداد المجازر بأعداد من الأطباء لمعاونة أطباء المجازر لاستيعاب المذبوحات وحرصا علي استمرار العمل على دار 24 خلال أيام العيد كما تم رفع حالة الاستعداد القصوى للعمل وضبط جميع أعمال المجازر والتأكيد على نظافتها.

وأكد أنه تم التنسيق مع مدير الإدارات البيطرية على مستوى المحافظة لاتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمجازر لمواجهة فيروس كورونا وإجراء أعمال التطهير والتعقيم بصفة يومية وإلزام الجزارين والمترددين على المجزر بارتداء الكمامات الواقية والقفازات حفاظا على صحة وسلامة الجميع.
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