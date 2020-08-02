شاهد.. كوميديا المصريين بعد هروب أضحية من أصحابها





وانتشر الفيديو على أنغام تتر مسلسل ليه لا " اللى قادرة " للفنانة آمال ماهر".





وتفاعل معه عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى بشكل ملحوظ وجاءت التعليقات ساخرة ومن أبرزها:





مصدقت شافت البحر حلفت ما هتدبح الا اما تصيف وتنزل البحر ... دة انا وانا رايحة اخد القرار الغلط ... لطفى استنى يا لطفى ...العجل مشى على الكورنيش واحنا لسة ... وانا بجرى ورا الكراش واصحابى بيحاولوا يمنعونى ... دى واحدة صحبتى وهى خارجة من البحر .





تداول رواد السوشيال ميديا على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " فيديو كوميديا، لأضحية هربت من أصحابها على كورنيش الإسكندرية.