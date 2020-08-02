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أخبار العالم

كارثة تهدد إثيوبيا .. مسئولون: آلاف الإثيوبيين عادوا من الخارج بكورونا

الأحد 02/أغسطس/2020 - 02:08 م
اثيوبيون عائدين الى
اثيوبيون عائدين الى بلادهم بكورونا
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على صالح
عاد أكثر من 30 ألف عامل إلى إثيوبيا منذ منتصف مارس  الماضي، طبقًا للحكومة، بعضهم بعد تعرضهم لسوء المعاملة والاحتجاز في ظروف غير صحية في البلدان التي غادروها، وفقا لـ نيويورك تايمز.

ويقول مسؤولون إثيوبيون إن 927 عاملًا عائدا على الأقل أصيبوا بفيروس كورونا كوفيد 19 عند عودتهم، لكن العدد الحقيقي ربما يكون أعلى من ذلك بكثير. 

ولم تقم الحكومة الإثيوبية بتحديث هذا الرقم لأكثر من شهر، ولا يشمل أولئك الذين عادوا إلى البلاد دون أن يلاحظهم أحد.

ووفقًا للأرقام التي جمعتها نيويورك تايمز، فإن إثيوبيا لديها أكثر من 16000 إصابة مؤكدة و 250 حالة وفاة جراء كوفيد 19. 

وتعتبر هذه أعداد منخفضة للغاية لدولة يبلغ عدد سكانها 115 مليون نسمة، لكن الأرقام ترتفع والعديد من الحالات لا يتم اكتشافها من خلال اختبار البلاد المتناثر.

ويخشى الأطباء من أن تفشي المرض قد ينفجر، ويغذيه جزئيًا عودة المهاجرين الذين تتضمن رحلتهم غالبًا ظروفًا مزدحمة وغير صحية - السجون في البلدان التي يعملون فيها، ومخيمات المهاجرين غير الرسمية في دول مثل اليمن وجيبوتي ومراكز الحجر الصحي بمجرد وصولهم إلى أثيوبيا.

وقال الدكتور يوهانيس تيسفاي، الذي يدير مركزًا حكوميًا لعلاج كوفيد 19 بالقرب من مدينة دير داوا الشرقية، إن المركز عالج 248 مهاجرًا مصابًا خلال شهر من الافتتاح. وحذر، "لدينا حدود طويلة ، لذلك لا يمكننا التأكد ما إذا كان العديد من المصابين بالفيروس يدخلون البلاد دون أن يتم اكتشافهم".

كل هذا يحدث في بلد لا يوجد فيه امكانيات ترقى لعلاج أمراض الجهاز التنفسي، ومستشفيات عامة غير مجهزة بشكل جيد، وقليل من الموارد الطبية في المناطق الريفية، ويعاني أيضًا من الضربة الاقتصادية للوباء. 

فالفنادق الرئيسية في العاصمة، أديس أبابا، فارغة تقريبًا  واختفت الوظائف في السياحة والبناء ، وجف تدفق الأموال التي أرسلها العمال إلى الخارج إلى الوطن.

إضافة إلى صراعات إثيوبيا، كانت الصراعات القاتلة بين الجماعات العرقية التي دفعت الحكومة إلى إغلاق الإنترنت لأكثر من ثلاثة أسابيع قبل إعادة تشغيله مؤخرًا. 

ولقي مئات الأشخاص مصرعهم في اشتباكات واحتجاجات مناهضة للحكومة في أعقاب مقتل المغني هاشالو هونديسا في يونيو.
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