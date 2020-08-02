من بينها استخدام نظام تكويد GS1.. ضوابط وشروط إصدار فواتير ضريبية إلكترونية للشركات

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وأوضح "عبد القادر" أن هناك عدة ضوابط وشروط فنية يجب على هذه الشركات أن تلتزم بها، وهى:





- إستخراج شهادة التوقيع الإلكترونى

- استخدام نظام تكويد GS1 أو نظام تكويد داخلى يتم ربطه بنظام التصنيف GPC

- تنفيذ إجراءات تسجيل الشركة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية بإستخدام رقم التسجيل الضريبى والإيميل الخاص بالشركة

- يجب توفير البيانات اللازمة لتسجيل مسئول إدارة منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالمصلحة

- البيانات هي "الإسم ــ الصفة ــ الرقم القومى ــ رقم الهاتف ــ الإيميل الشخصى".

- تنفيذ خطوات التكامل مع منظومة الفاتورة الضريبية بالمصلحة وذلك بالنسبة للشركات التى يتوافر لديها ERP SYSTEM. - البدء فى إصدار الفواتير من خلال بيئة التشغيل الفعلى للمنظومة.

- يجوز لغير الشركات الوارد أسماؤها بالبيان المرفق بهذا القرار استخدام المنظومة بعد استيفاء الشروط والضوابط المطلوبة.

- سيتم إرسال خطابات بعلم الوصول، وكذلك بريد إلكترونى للشركات التى شملها القرار رقم (386) لسنة 2020.

- هناك الخط الساخن 16395 يقوم بالرد على كافة الاستفسارات وتقديم الحلول للمشكلات.