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محافظات

المنيا تواصل حملات النظافة ورفع الإشغالات في ثالث أيام العيد

الأحد 02/أغسطس/2020 - 02:18 م
صدى البلد
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ايمن رياض
قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ان الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، تواصل تنظيم الحملات الميدانية لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة بالشوارع والأحياء الرئيسية وإجراء اعمال الصيانة الدورية لأعمدة الانارة، وخاصة خلال فترة أيام عيد الأضحي المبارك، مع الالتزام التام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

شدد المحافظ، على ضرورة الالتزام بالخطة التنفيذية للمحافظة لتنظيم الحملات خلال فترة العيد، مؤكدًا على رفع درجة الاستعدادات القصوى خلال أيام العيد، من خلال الغاء الاجازات والراحات بجميع الوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

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ومن جانبها نظمت الوحدة المحلية لمركز ابوقرقاص،  حملة نظافة مكبرة بطريق مصر اسوان الزراعي، كما تم رفع كافة المخلفات الصلبة بالطرق الرئيسية والاحياء الداخلية بقريتي اتليدم وسفاي، بالإضافة لرفع المخلفات الصلبة بقري ابوقرقاص البلد والمنهري والكرم.

كما تابعت الوحدة المحلية لمركز المنيا، اعمال رفع تراكمات القمامة بقرية تله، وذلك من نقاط التجميع باستخدام معدات الوحدة المحلية ونقلها للمقالب العمومية، بالإضافة لإجراء اعمال الصيانة الدورية لأعمدة الانارة بقريتي صفط الغربية وطوخ الخيل.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، حملة نظافة مكبره بقرية اسطال وتم رفع كافة المخلفات الصلبة

كما واصلت الوحدة المحلية لمركز مغاغه، تنفيذ اعمال النظافة بقرية أبا البلد، و تواصل الوحدة المحلية لمركز العدوة تنفيذ اعمال النظافة بقرية عطف حيدر، كما نفذت الوحدة المحلية لمركز مطاي اعمال النظافة بنطاق المركز وتم رفع كافة المخلفات الصلبة باستخدام معدات الوحدة المحلية.
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