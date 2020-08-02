المنيا تواصل حملات النظافة ورفع الإشغالات في ثالث أيام العيد

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ان الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، تواصل تنظيم الحملات الميدانية لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة بالشوارع والأحياء الرئيسية وإجراء اعمال الصيانة الدورية لأعمدة الانارة، وخاصة خلال فترة أيام عيد الأضحي المبارك، مع الالتزام التام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
شدد المحافظ، على ضرورة الالتزام بالخطة التنفيذية للمحافظة لتنظيم الحملات خلال فترة العيد، مؤكدًا على رفع درجة الاستعدادات القصوى خلال أيام العيد، من خلال الغاء الاجازات والراحات بجميع الوحدات المحلية ومديريات الخدمات.
اقرأ المزيد
ومن جانبها نظمت الوحدة المحلية لمركز ابوقرقاص، حملة نظافة مكبرة بطريق مصر اسوان الزراعي، كما تم رفع كافة المخلفات الصلبة بالطرق الرئيسية والاحياء الداخلية بقريتي اتليدم وسفاي، بالإضافة لرفع المخلفات الصلبة بقري ابوقرقاص البلد والمنهري والكرم.
كما تابعت الوحدة المحلية لمركز المنيا، اعمال رفع تراكمات القمامة بقرية تله، وذلك من نقاط التجميع باستخدام معدات الوحدة المحلية ونقلها للمقالب العمومية، بالإضافة لإجراء اعمال الصيانة الدورية لأعمدة الانارة بقريتي صفط الغربية وطوخ الخيل.
كما نفذت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، حملة نظافة مكبره بقرية اسطال وتم رفع كافة المخلفات الصلبة
كما واصلت الوحدة المحلية لمركز مغاغه، تنفيذ اعمال النظافة بقرية أبا البلد، و تواصل الوحدة المحلية لمركز العدوة تنفيذ اعمال النظافة بقرية عطف حيدر، كما نفذت الوحدة المحلية لمركز مطاي اعمال النظافة بنطاق المركز وتم رفع كافة المخلفات الصلبة باستخدام معدات الوحدة المحلية.