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أخبار العالم

إثيوبيا.. أحزاب المعارضة تتهم حكومة آبي أحمد بمطاردة أعضائها

الأحد 02/أغسطس/2020 - 03:00 م
أحزاب معارضة في إثيوبيا
أحزاب معارضة في إثيوبيا تتهم حكومة آبي أحمد بمطاردة أعضائها
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قسم الخارجي
اتهمت كبرى الأحزاب السياسية بإقليم أوروميا في إثيوبيا حكومة آبي أحمد بمطاردة واعتقال قادتها وأعضائها ومؤيديها في أنحاء مختلفة من منطقة أوروميا.

وألقت أحزاب الأورومو باللوم على حكومة إثيوبيا لإغلاق مكاتبها في مناطق مختلفة بشرق ويليجا وهورو جودرو بويليجا، وغرب ويليجا، وشرق هارارجي، وشرق أرسي، وشمال شوا.

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وقال البروفيسور ميريرا جودينا زعيم حزب أورومو الفيدرالي إن حكومة آبي أحمد احتجزت العديد من أعضائها دون سبب واضح، خاصة في الأماكن التي حقق فيها الحزب المعارض انتصارا ساحقا خلال انتخابات عام 2005.

كما اتهمت جبهة تحرير أورومو الحكومة بالتورط في الاعتقال الجماعي لأعضائها ومؤيديها.

في المقابل، تقول الحكومة إن الشرطة الفيدرالية ستواصل القبض على المسؤولين وأعضاء الأحزاب السياسية الذين يزعم تورطهم في الاضطرابات الأخيرة بإقليم أوروميا.

وخلال مناقشة سابقة مع رئيس الوزراء آبي أحمد، طالب قادة الأحزاب السياسية المعارضة حكومة أبي بإطلاق سراح أعضائها وكذلك الحفاظ على القانون والنظام.

واعتقلت الحكومة أكثر من 7000 شخص لمشاركتهم المزعومة في الاضطرابات الأخيرة التي أعقبت وفاة المغني الشهير هاشالو هونديسا.
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