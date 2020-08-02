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أخبار البلد

الزراعة: إزالة 4 حالات تعد على الأراضي الزراعية وذبح 3500 أضحية بالمجازر مجانا في ثالث أيام العيد

الأحد 02/أغسطس/2020 - 03:37 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
تلقى السيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تقريرا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية حول مذبوحات الأضاحي مجانا بالمجازر ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، حيث بلغت 3500 رأس ماشية من الجاموس والابقار والأغنام والماعز.

وجاءت محافظة القاهرة في المركز بـ 506 رؤوس ماشية ثم القليوبية 362 ثم الدقهلية 292 ثم الشرقية 287 والمنيا 221.

وقال الدكتور عبد الحكيم محمود، إن المجازر مستمرة في تقديم خدمة ذبح الأضاحي مجانا طوال أيام عيد الأضحى لمنع الذبح في الشوارع لحماية البيئة من التلوث وحفاظا على حياة المواطنين.

كما تلقى وزير الزراعة أيضا من د عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة التقرير الذي أعده د. أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي حول حالات التعدي على الأراضي الزراعية والذي بلغ 4 حالات فقط في المنوفية والبحيرة والشرقية وسوهاج بمساحة 6 قراريط تم إزالتها بالكامل بالتعاون مع الشرطة والحكم المحلي بالمحافظات وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية.

الجدير بالذكر أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى كان قد قرر تشكيل غرفة عمليات بالوزارة تعمل على مدار الساعة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك  لمنع التعدي على الأراضي الزراعية ومتابعة المجازر ومنافذ بيع وتداول اللحوم والأضاحي الحية وفي ذات السياق استعدت وزارة الزراعة لاستقبال شكاوى المواطنين والمزارعين والمربين على أرقام الخط الساخن 15500 و19561 وعلى رقم الواتس آب 01111866710
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