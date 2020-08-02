AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

لمواجهة كورونا.. البنك الدولي يمنح موريتانيا 70 مليون دولار

الأحد 02/أغسطس/2020 - 05:01 م
البنك الدولي
البنك الدولي
Advertisements
قسم الاقتصاد
صادق مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي على منحة مالية بقيمة حوالي 70 مليون دولار لموريتانيا موجهة للتصدي لجائحة فيروس كورونا "كوفيد -19".

وقال مسؤول فرع موريتانيا بالبنك الدولي جان كلود تشاتشوانغ، إن هذه المنحة تأتي في إطار برنامج الدعم المالي المخصص للمساعدة على التصدي لجائحة فيروس كورونا (كوفيد- 19).


اقرأ ايضا:

وأوضح أن البرنامج يسعى لدعم موريتانيا في جهودها المبذولة من أجل التصدي لآثار الوباء، والهادفة إلى حماية الطبقات الفقيرة من الأعباء الناجمة عن تلك الآثار من خلال إرساء دعائم قوية تمكّن من عودة الحياة الطبيعية.

يذكر أن مجلس إدارة البنك الدولي كان قد وافق -مطلع أبريل الماضي- على منحة بقيمة 5.2 ملايين دولار لمساعدة موريتانيا في تعزيز قدرة نظامها الصحي على مواجهة وباء كورونا العالمي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

400 مليون دولار من البنك الدولي لدعم جهود مصر في تطبيق التأمين الصحي الشامل

حتى لا تتعرض للسرقة والنصب.. 12 نصيحة مهمة عند تحويل الأموال أونلاين

ترشيحاتنا

أهم الأخبار: استئناف مفاوضات سد النهضة غدا .. والكويت تراجع قرار وقف رحلات الطيران من مصر

بالمجان ومتاح للجميع.. روسيا تعلن بشرى سارة بشأن تطعيم كورونا

بعد مرور 15 سنة على فيلم أبو علي .. شاهد سوكة تحتفل بزفافها فى أول ظهور

مؤشر خطير.. لبنان يتخطى متوسط مضاعفة حالات كورونا عالميا

ماتت الأم وعاش رضيعها.. التفاصيل الكاملة لتضحية دكتورة جامعية بحياتها فداء لزوجها بالمنيا

أخبار الرياضة.. مهاجم بيراميدز يقترب من برشلونة.. النصر السعودي يفاوض كهربا.. والمصائب تدب في تشيلسي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد لن تتوقعها.. خليط من الفواكه والخضروات يحميك من كورونا

بعد تناول اللحمة.. اخسر وزنك واحم نفسك من الأمراض بهذا التمرين

احتراق ٣٠٠ أسطوانة وسيارة غاز.. تفاصيل انفجار مستودع أنابيب غير مرخص بقنا.. شاهد