AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مظاهرات إسرائيل تعمق الخلافات بين نتنياهو وجانتس.. تفاصيل

الأحد 02/أغسطس/2020 - 03:55 م
مظاهرات إسرائيل تعمق
مظاهرات إسرائيل تعمق الخلافات بين نتنياهو وجانتس
Advertisements
سمر صالح
اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو المظاهرات المناوئة له محاولة للدوس على الديمقراطية، بحسب ما أفاد موقع قناة "كان" العبرية.
 
وأضاف نتنياهو خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية اليوم "ما من أحد يحاول الحد من المظاهرات أو فرض قيود عليها، رغم كونها بمثابة حاضنة لتفشي فيروس كورونا، كما أنها تشل حركة أحياء سكنية كاملة وتقطع الطرقات".
 
واتهم رئيس الوزراء معظم وسائل الإعلام بعدم تغطية وقائع المظاهرات بموضوعية "بل المشاركة وتأجيجها".

وأوضح نتنياهو أنه يدين العنف بكل صوره وأشكاله وليس هناك أي تسامح مع أي مظهر من مظاهره او التهديد بالعنف من أي جهة كانت وضد أي شخص كان.

بدوره، قال رئيس الوزراء بالتناوب ووزير الجيش بيني جانتس إن على الحكومة مسؤولية إفساح المجال بإجراء هذه المظاهرات والدفاع عن المحتجين.

وأكد خلال جلسة الحكومة أن حق التظاهر من أسس الديمقراطية، وأن العنف يؤدي إلى تقويض هذه الأسس.

وناشد جانتس الجميع مجددا الامتناع عن اللجوء الى العنف، داعيا الشرطة على وجه الخصوص الى استخدام أدنى حد من القوة قدر الإمكان ومراعاة القانون وضمان أمن المتظاهرين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مظاهرات في إسرائيل ضد ضم الضفة الغربية وغور الأردن

التقى نتنياهو وجانتس.. تفاصيل زيارة رئيس حكومة اليونان لـ إسرائيل

انتكاسة إسرائيلية.. حكومة نتنياهو فقدت السيطرة على كورونا.. تل ابيب تتجه لانتخابات رابعة.. وتفاصيل الخلافات العميقة داخل الائتلاف الحكومي

نتنياهو وجانتس يتفقان على إنشاء مطبخ أمني مصغر للقرارات الحساسة

المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو يعيش حالة هستيريا

ترشيحاتنا

بسبب ثمرة فاكهة.. تعذيب طفل بعد تقييده وضربه في الشرقية

عيد بنكهة الفرج .. الفرح يشق طريقه لليبيا واليمن وتونس بسبب مصر والسعودية

فيديو جراف .. تفاصيل جديدة فى قضية العامل المصري المعتدى عليه بالكويت

بعد مرور 15 سنة على فيلم أبو علي .. شاهد سوكة تحتفل بزفافها فى أول ظهور

المسلمون سبب انتشار كورونا.. هجوم حاد على نائب بريطاني بعد تصريحاته العنصرية

شاهد .. كنزى عمرو دياب تخطف الأنظار من جديد بعد انتشار صور مع أصدقائها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احتراق ٣٠٠ أسطوانة وسيارة غاز.. تفاصيل انفجار مستودع أنابيب غير مرخص بقنا.. شاهد

دراسة جديدة: فيروس كورونا يسبب جلطات دموية مميتة عند الحوامل

في ليلة العيد.. عميل يقتل حارس أمن سعودي بسبب الكمامة