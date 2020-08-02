مظاهرات إسرائيل تعمق الخلافات بين نتنياهو وجانتس.. تفاصيل

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو المظاهرات المناوئة له محاولة للدوس على الديمقراطية، بحسب ما أفاد موقع قناة "كان" العبرية.



وأضاف نتنياهو خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية اليوم "ما من أحد يحاول الحد من المظاهرات أو فرض قيود عليها، رغم كونها بمثابة حاضنة لتفشي فيروس كورونا، كما أنها تشل حركة أحياء سكنية كاملة وتقطع الطرقات".



واتهم رئيس الوزراء معظم وسائل الإعلام بعدم تغطية وقائع المظاهرات بموضوعية "بل المشاركة وتأجيجها".



وأوضح نتنياهو أنه يدين العنف بكل صوره وأشكاله وليس هناك أي تسامح مع أي مظهر من مظاهره او التهديد بالعنف من أي جهة كانت وضد أي شخص كان.



بدوره، قال رئيس الوزراء بالتناوب ووزير الجيش بيني جانتس إن على الحكومة مسؤولية إفساح المجال بإجراء هذه المظاهرات والدفاع عن المحتجين.



وأكد خلال جلسة الحكومة أن حق التظاهر من أسس الديمقراطية، وأن العنف يؤدي إلى تقويض هذه الأسس.



وناشد جانتس الجميع مجددا الامتناع عن اللجوء الى العنف، داعيا الشرطة على وجه الخصوص الى استخدام أدنى حد من القوة قدر الإمكان ومراعاة القانون وضمان أمن المتظاهرين.

