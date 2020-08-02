تعرف على رأي النقاد في فيلم صاحب المقام

عُرض مؤخرًا فيلم "صاحب المقام" وقد حقق الفيلم رد فعل قوي على مواقع التواصل الأجتماعي، "صدى البلد" حاورت النقاد لمعرفة رأيهم في الفيلم كالأتي:





الناقد أندرو محسن





قال الناقد أندرو محسن، عن فيلم "صاحب المقام" :"ارى ان الفيلم مبني على فكرة جيدة وهي فكرة الجوابات والرد على الجوبات المرسلة للأمام الشافعي، لكني أرى انه هنالك عدة مأخذ على طريقة التنفيذ بداية من الوضوح الزائد عن الحد الخاص بالفكرة، فهي مباشرة.





وأضاف في تصريح لـ "صدى البلد" :"إن الأساس الذي تم عليه إختيار الحالات والجوابات لم يكن واضحًا، كما ان الحالات التي قام بمساعدتها لم نرى بها تميز كبير، هنالك وضوح وتوقع، وشعرت ان الفيلم لا يقدم جديدًا بسبب كثرة الحالات التي قام بمساعدتها.





وتابع :"الاخراج كان عليه العديد من الملاحظات خاصة إنه كان من الممكن ان نرى تميز في نقل الحالة الصوفية التي من المفترض ان تصل، فـ التتابع الذي حدث مثلا من المخرج داوود عبد السيد في فيلم قدرات غير عادية إستطاع ان يوصل لي حالة من الصوفية أو من فكرة الصلاه والعبادة وهذة أقوى بكثير من الحالة التي شاهدتها في فيلم صاحب المقام.





بينما إختتم حديثه قائلًا :"إستمتعت جدًا بالتمثيل خصوصًا آسر ياسين والراحل إبراهيم نصر، الجو العام للطابع البصري في الفيلم، المحصلة إننا لدينا فيلم كان من الممكن أن يُنفذ بشكل أفضل بكثير.





الناقد طارق الشناوي





كشف الناقد طارق الشناوى عن رايه فى فيلم "صاحب المقام" الذى يعرض بشكل حصرى على منصة شاهد فى موسم عيد الأضحى السينمائى.

وقال طارق الشناوي: فيلم صاحب المقام مصنوع بحرفية شديدة ويستحق كل أبطال العمل والقائمين عليه التحية لتقديم عمل جيد فى وقت قلت فيه الأعمال الجيدة.

وأضاف الشناوى: "الفيلم يطرح فكرة جدلية على المستوى الفكرى والدرامى.. هذا صحي ومطلوب خاصة الجانب الصوفي الذي يغلفه العمل الفنى".

وأوضح الشناوى أن أكثر الامور سلبية هو عرض الفيلم على شاشة الكمبيوتر عبر منصة الكترونية وهو ما اثر سلبيا على العمل كفيلم سينمائى، قائلا: ارى ان دور العرض هى روح السينما وشاشة الكمبيوتر تغتال هذه الروح".



الناقد محمود قاسم





قال الناقد محمود قاسم إن فيلم "صاحب المقام" مصنوع بشكل جيد ومكتوب بشكل حرفى.





وأشاد قاسم في تصريح خاص لـ صدى البلد، بالأداء التمثيلى لأبطال الفيلم الذين قدموا أداء مختلفا وعملا يحترم عقلية المشاهد ولعل من أبرزهم الفنانة يسرا.





وأوضح محمود قاسم أن العمل خلق حالة من الجدل الفكرى والدرامى فى إطار صوفى حول شاب يحاول التقرب إلى الله بعد أن كان غير مقتنع بالأمر في البداية.





صاحب المقام، بطولة يسرا وآسر ياسين وأمينة خليل وبيومي فؤاد، ومجموعة من ضيوف الشرف منهم ريهام عبد الغفور، ومحمود عبدالمغني، والراحل ابراهيم نصر، وغيرهم، وتأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل.



