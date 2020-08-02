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أخبار العالم

لبنان يرصد 17 خرقا جويا لـ الجيش الإسرائيلي

الأحد 02/أغسطس/2020 - 04:38 م
لبنان يرصد 17 خرقا
لبنان يرصد 17 خرقا جويا لـ الجيش الإسرائيلي
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شيماء مصطفى
أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأحد، عن رصد سلسلة خروقات للمجال الجوي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال آخر 24 ساعة.


ووفقًا للوكالة الوطنية للإعلام، أكدت مديرية التوجيه التابعة لقيادة الجيش اللبناني رصد 17 خرقا جويا من جانب إسرائيل منذ فجر أمس حتى فجر اليوم.


وأشارت إلى أن هذه الخروقات تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب وبيروت وضواحيها وبعبدا وعاليه.


كما خرقت طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي أجواء البلاد مقابل بلدة حولا الحدودية لمسافة حوالي 150 مترا ولمدة 15 دقيقة، ثم غادرت أجواء البلاد باتجاه الداخل المحتل".


وأطلق الجيش الإسرائيلي منطادا تجسسيا فوق بلدة حولا لمدة 15 دقيقة، وبعد ذلك ساد هدوء حذر على طول الخط الحدودي في الوقت الحالي.

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