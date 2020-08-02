الحجاج يؤدون طواف الوداع بعد رمي الجمرات الثلاث.. فيديو

بدأ حجاج بيت الله الحرام، اليوم الأحد، طواف الوداع الذي يعد آخر مناسك الحج.





واستقبلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، حجاج بيت الله لأداء طواف الوداع آخر مناسك الحج، نقلا عن الصفحة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي





وأدى حجاج بيت الله الحرام، صباح اليوم، مناسكهم في ثاني أيام التشريق برمي الجمرات.





ويعتبر طواف الوداع هو الطواف الذي يفعله الحاج بعد انتهاء مناسك الحج ويجب عليه مغادرة مكة المكرمة مباشرة ولا يمكث فيها، ويكون طواف الوداع 7 أشواط حول الكعبة المشرفة، ولا يجب على أهل مكة، وسمى بهذا الاسم، لأن الحجاج يودعون به بيت الله الحرام.





وأعلنت وزارة الصحة السعودية عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بين الحجاج، ولا سيما في المشاعر المقدسة.



