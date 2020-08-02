تعرف على ضوابط وشروط مطرانيات وكنائس المنيا لعودة القداسات غدا

وضعت ايبارشيات وكنائس المنيا عدة ضوابط وإرشادات لحضور القداسات، وذلك بعد عودة إقامتها غدا الإثنين، وفقا لقرار البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.





شملت قائمة الضوابط التي أعلنتها المطرانيات والكنائس التسجيل مسبقا قبل حضور القداس من خلال منصة التسجيل الإلكترونية، ويتم التسجيل لحضور قداس واحد فقط للشخص خلال شهر أغسطس، وأى تسجيلات مكررة سيتم إلغاؤها تلقائيا.





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وتشمل إجراءات الدخول إلى القداس من باب الكنيسة لقياس درجة الحرارة مع إبراز بطاقة الرقم القومي، وحددت الكنيسة موعد الدخول قبل بدء القداس بنصف ساعة فقط بعدها سيغلق الباب الخارجي للكنيسة ويمنع الدخول أو الخروج.





ومنعت الكنيسة السلام باليد نهائيا والاكتفاء بالتحية بالانحناء فقط، مع ارتداء الكمامة منذ دخول الكنيسة من الباب الخارجي وحتى الخروج منها.





وناشدت الكنيسة المصلين إحضار مستلزماتهم الشخصية من "كتاب الصلوات وغطاء رأس السيدات وزجاجة المياه".





وأكدت أنه سيتم فتح باب الكنيسة للانصراف تباعا، دون تكدس، وفى حالة التعذر عن الحضور يجب الإبلاغ مسبقا لإعطاء فرصة لشخص آخر.





كما ناشدت المطرانيات والكنائس، أنه فى حالة المعاناة من أعراض البرد أو أى مرض معدى يجب إلتزام المنزل حتى يتم الشفاء حفاظا على صحة الآخرين.



