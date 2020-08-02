الكويت تكشف قواعد استكمال العام الدراسي

كشفت وزارة التربية الكويتية عن ضوابط الدوام المدرسي لاستكمال العام الدراسي 2019 / 2020 للصف الثاني عشر حيث حددت خمس ساعات من الثامنة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا .









وتضمنت الضوابط التي حددتها وزارة التربية الكويتية أن يتم دوام الهيئة الإشرافية في المدرسة وفقًا لضوابط ديوان الخدمة المدنية.









وقالت الوزارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: ان الدوام المدرسي سيكون من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 1 ظهرًا وأن العاملين في المدارس من غير الهيئة الإشرافية تطبق عليهم نسبة الدوام وفقًا لضوابط ديوان الخدمة المدنية وتبعًا لقواعد العودة التدريجية للعمل".









وشددت الضوابط على حضور المعلم المكلف بالعمل على البوابة التعليمية لتدريس الصف الثاني عشر سيكون محددًا بربع ساعة قبل بداية الحصة والانصراف بعد الانتهاء من الحصة مباشرة.









واختتمت الوزارة ضوابطها قائلة :إعفاء بعض العاملين في المدارس واعتبارهم في أيام راحة وفقًا لضوابط ديوان الخدمة المدنية لقواعد العودة التدريجية للعمل، على أن يتم تسليم الأعذار إلى إدارة المدرسة ومن ثم رفعها إلى الجهة المختصة في المنطقة التعليمية.