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موجة ثانية من كورونا.. لبنان: اتخذنا إجراءات الغلق لمدة أسبوعين.. فيديو

الأحد 02/أغسطس/2020 - 07:16 م
وزيرة الإعلام اللبنانية
وزيرة الإعلام اللبنانية الدكتورة منال عبد الصمد
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عادل نصار
أكدت وزيرة الإعلام اللبنانية الدكتورة منال عبد الصمد، أن دولة لبنان تتعامل مع أزمة وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد بكل جد، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ إجراءات بالغلق في لبنان لمدة اسبوعين من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد.


وأضافت، في حوارها لقناة "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، قائلة: عملنا بوزارة الإعلام على تدشين موقع لتوضيح الحقائق بشأن أزمة كورونا في لبنان، لافتة إلى أنه أهم شيء نعمل عليه هو نشر الوعي بأهمية التباعد للحد من انتشار الفيروس الخطير.


وأكملت وزيرة الإعلام اللبنانية الدكتورة منال عبد الصمد، أن أزمة فيروس كورونا لها تأثير سلبي على الاقتصاد في كل دول العالم، كاشفة عن أننا نعمل على تعزيز التعاون مع صندوق النقد الدولي للنهوض بالاقتصاد اللبناني.

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